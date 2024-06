Ons Jabeur: "Non ha senso giocare un quarto alle 11. Zero match femminili di sera"

Ons Jabeur sta portando avanti una importante battaglia per la parità di genere nel tennis. Una battaglia incentrata sia sull'aspetto economico che sulla programmazione di alcuni tornei. Al Roland Garros, per esempio, nemmeno un match femminile ha trovato spazio nelle undici sessioni serali già disputate o comunque pianificate.

Amelie Mauresmo, direttrice dello Slam parigino, ha spiegato senza giri di parole - in un'intervista rilasciata alla BBC due anni fa - che le partite maschili hanno più appeal e che le televisioni spingono per avere l'incontro del giorno di sera.

Jabeur: "Non ha senso giocare un quarto alle 11. Zero match femminili in sessione serale"

"Mi sarebbe piaciuto giocare i quarti di finale di sera, non alle 11 del mattino. Per me non ha senso. Forse il Roland Garros e l'Australian Open sono gli unici tornei del Grande Slam in cui i quarti si giocano a quest'ora.

Dieci sessioni serali senza mai vedere un match femminile... Non mi aspetto che una donna giochi durante la sessione notturna, ma giocare un quarto alle 11:00 è complicato. Meritiamo di essere qui e di giocare nel pomeriggio, dove ci sono più persone sugli spalti e gli stadi pieni.

Spero davvero cambino l'accordo con Amazon Prime" , ha detto Jabeur in conferenza prima di soffermarsi anche sulle partite in notturna che hanno caratterizzato il torneo maschile. "Non capisco nemmeno la situazione degli uomini.

Non è giusto che giochino dopo mezzanotte. Lo abbiamo visto ieri con Novak Djokovic che ha sofferto per i problemi al ginocchio. Non è riuscito a recuperare bene dopo la precedente partita. Tutti i giocatori meritano di meglio.

Meritiamo una programmazioni migliore. Si è parlato molto di questo in Australia e lo stiamo facendo anche qui. Credo che anche per i giornalisti non sia salutare. Dobbiamo trovare una via d'uscita per rendere tutti felici" .