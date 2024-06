Ruud: "Dopo Rafa Nadal, c'è Novak Djokovic sulla terra. Spero giochi domani"

Casper Ruud è una delle certezze di questo Roland Garros. Il norvegese, che può vantare già due finali qui a Parigi, nel 2022 e nel 2023, sfiderà ai quarti Novak Djokovic, che ieri con le unghie e con i denti ha vinto l’ennesima battaglia, contro Francisco Cerundolo, dopo aver fatto ‘nottata’ contro il nostro Lorenzo Musetti qualche giorno prima.

Il 24enne di Baerum ha incontrato qualche difficoltà contro l’americano Taylor Fritz. Dopo aver perso il secondo set, Casper ha poi ripreso la retta via avendo la meglio sull’avversario. Ora si troverà di fronte la leggenda serba, che però nel dopo partita ha lanciato l’allarme dopo i problemi al ginocchio: “Non so se riuscirò a giocare il mio match dei quarti”.

In attesa di dissipare i dubbi sul suo prossimo avversario, Ruud ha elogiato con grande sportività l’ennesima impresa di Nole: “Dico chiaramente che per me lui è il secondo miglior giocatore della storia sulla terra battuta, dopo Nadal.

Non ho potuto vedere molto di quello che è successo nel suo match contro Cerúndolo, ma ho sentito che era addirittura sotto di un break nel quarto set ed è stato in grado di rimontare. È sempre all'altezza delle sfide e le supera quando serve.

Ha tutti i colpi. Forse non gioca con lo stesso peso di Rafa e il suo topspin estremo, ma non ne ha bisogno. Ha altre qualità che sono quasi altrettanto buone”.

"Spero Nole possa scendere in campo"

Nelle ultime due partite, dopo aver giocato più di quattro ore e dopo essere sembrato un po' al di sotto delle forze, ha dimostrato di essere in grado di rimontare.

Mi aspetto che Novak sia pronto, ha due giorni di riposo, non credo che pensi troppo se ha giocato 9, 12 o 4 ore negli ultimi due giorni. Novak è Novak. Sarà pronto a prescindere da tutto. Cercherò di pensare che io ho 25 anni e lui 37.

Ha giocato un paio di ore in più di me e spero che questo possa influire alla fine della partita. Per poi concludere dicendo: “Spero che possa scendere in campo: sarebbe un peccato se non giocasse i quarti di finale di un Grande Slam.

È il suo corpo, la sua decisione; credo che dovremo aspettare, ma mi preparerò come per qualsiasi altra partita". ha concluso.