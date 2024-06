Becker si espone: "Novak Djokovic e Lorenzo Musetti potevano fare diversamente"

L’impresa di Novak Djokovic compiuta l'altro giorno al Roland Garros è solo l’ennesima di una scintillante carriera. Il fuoriclasse serbo ha battuto in cinque set Francisco Cerundolo, proprio quando sembrava ad un passo dal baratro.

Nonostante un problema fisico al ginocchio accusato nel secondo gioco del secondo set, il numero uno al mondo ha tenuto duro, riuscendo a capitolare un incontro terminato dopo oltre quattro ore di gioco, proprio come due giorni prima contro il nostro Lorenzo Musetti.

Proprio la sfida contro l’azzurro ha fatto discutere molto nelle ore successive. Terminata in tarda notte (quasi alle tre), ha costretto i due tennisti a concludere i loro trattamenti nelle prime ore del mattino, pregiudicando probabilmente la prima sessione di allenamento della giornata.

L’ex leggenda Boris Becker ai microfoni di Eurosport ha trattato questo argomento dando il suo parere:

Il pensiero di Boris Becker

“Ho il massimo rispetto per Djokovic che gioca a tennis fino alle tre, e lo stesso vale per Musetti.

Ma a mio avviso è troppo tardi e rappresenta una distorsione del torneo. Quando i giocatori si riposano, sono già le sette o le otto del mattino. Dopo di che ci si può semplicemente dimenticare del giorno di riposo.

Non c'è quasi riposo per i giocatori e non credo sia giusto. Cosa sarebbe successo se Djokovic e Musetti avessero detto dopo il secondo set di volersi fermare per continuare a giocare il giorno dopo?”, si è chiesto poi nel corso del programma Matchball Becker.

Poi ha argomentato: “Non è salutare e forse non è giusto per chi deve giocare fino a tardi, perché ti rovina il programma. Non mi è ancora capitato di finire in ritardo. “Cosa si può fare? So che nel tour stanno pensando di introdurre una regola per cui le partite non possono iniziare dopo una certa ora.

Non so se sarà una regola da Grande Slam. È una cosa da valutare, soprattutto se un match si protrae a lungo, magari spostando i campi. In quel caso è difficile perché - soprattutto qui - c'è solo un match notturno e la gente ha pagato per quei biglietti”, ha spiegato.