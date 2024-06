Daniil Medvedev: "Non mi rimprovero nulla. Vi dico chi vincerà il Roland Garros"

Quest’oggi è arrivata una sconfitta pesante per Daniil Medvedev. Il russo ha infatti ceduto agli ottavi di finale del Roland Garros ad Alex De Minaur. Dopo aver vinto il primo set l’ex numero uno è stato poi travolto dall’australiano, che mai si era spinto fino a questo punto a Parigi.

Daniil ha spiegato in conferenza stampa come è arrivata questa sconfitta per lui: “Avevo una vescica e questo non mi ha aiutato a chiamare il fisioterapista, ma si era un po' irritata, quindi ho dovuto curarla.

Alex comunque ha giocato meglio. Mi dispiace aver perso, ma non ho nulla da rimproverarmi per non aver avuto un buon atteggiamento oggi o per non aver lottato fino alla fine. Ho fatto tutto questo, ma lui ha giocato semplicemente meglio.

Il mio meglio non è stato sufficiente oggi, quindi aspetto con ansia la prossima partita”, ha detto, prendendola con filosofia.

Daniil fa un pronostico su chi vincerà il Roland Garros

Su De Minaur ha detto: “E’ migliorato molto in ogni aspetto e quindi Alex può battere chiunque.

Ha già battuto Novak, Rafa... Ma si tratta anche di capire se sei pronto a farlo di settimana in settimana e a diventare numero 1, 2 o 3 del mondo. Penso che ci sia vicino perché è un giocatore di alto livello.

Quindi si tratta di vedere cosa farà nei quarti di finale, se giocherà come ha giocato oggi o meno”, ha detto del suo avversario odierno. Daniil si è poi sbilanciato su chi potrà essere il vincitore questo fine settimana: “Statisticamente direi che Nole sta soffrendo per la gamba, quindi non saprei.

In questo momento, guardando Novak alle prese con questo problema, direi Carlos o Jannik perché stanno giocando bene. Jannik ha avuto una giornata difficile ieri, ma si è ripreso. Entrambi hanno vinto uno Slam e hanno esperienza, sono i primi due e tre del mondo. Quindi, secondo me, Carlos o Jannik”, ha concluso.