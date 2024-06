Alex De Minaur mostra il suo orgoglio: "Ora sono uno specialista sulla terra"

E’ un momento storico per il tennis australiano. Alex De Minaur battendo Daniil Medvedev si è guadagnato un posto ai quarti di finale del Roland Garros, risultato che non veniva raggiunto da un suo connazionale da ben 20 anni, quando a riuscirci fu Lleyton Hewitt, che già si era spinto a tali latitudini nel 2001.

Il 25enne di Sydney sta vivendo il momento più importante della sua carriera, coincisa peraltro con l’ingresso per la prima volta in carriera tra i migliori 10 al mondo. Alex ha inoltre centrato un altro grande traguardo.

Non aveva mai battuto un top 5 in uno Slam. Un mix di emozioni che che ha voluto raccontare così in conferenza stampa: “Sono molto felice, è stato un grande match e ho lottato fino alla fine. Sono riuscito a battere un avversario di qualità del Grande Slam al quarto turno, che è uno degli obiettivi che mi ero prefissato per andare lontano in questo tipo di eventi.

Quindi sì, sono molto orgoglioso di me stesso”, ha dichiarato orgoglioso. Poi ha aggiunto: “Penso che il tennis nei Grandi Slam sia per lo più esperienza, perché si può fare tutto il lavoro del mondo, e penso di essere uno di quelli, ma si tratta di conservare le energie e di usarle in questi lunghi ed estenuanti incontri di cinque set.

Più giochi, più il tuo corpo si abitua e non si tratta solo del fatto che stai giocando un match estenuante e puoi stare lì tutto il tempo necessario, ma di come recuperare per il turno successivo. Probabilmente il mio corpo si sta abituando a questo”, ha affermato.

"Ora sono uno specialista sulla terra battuta"

Mai aveva raggiunto un risultato del genere sulla terra battuta. Che sia sbocciato un nuovo amore? “Ho sempre pensato che per giocare bene sulla terra battuta avessi bisogno di calore e di condizioni più calde.

Ma l'intero torneo di quest'anno ha dimostrato il contrario. È stato un vero e proprio shock per tutto ciò in cui ho sempre creduto. Ora la cosa più difficile è avere a che fare con la mia squadra, perché hanno il diritto di vantarsi e mi hanno lasciato libero di lamentarmi per tutti questi anni del mio livello sulla terra battuta.

Ma ora sembra che questo sia uno dei miei migliori risultati di sempre nei Grandi Slam, quindi sembra che io sia diventato uno specialista", ha scherzato. Poi ha detto orgoglioso sui risultati che sta raggiungendo per i suoi colori: "Non si tratta solo di me, credo che l'intero Paese stia dimostrando cosa siamo in grado di fare ed è molto eccitante vedere i numeri che abbiamo tra i primi 100 e che continuiamo a progredire.

A dimostrazione dell'affiatamento che c'è tra noi, Thanasi Kokkinakis mi ha osservato oggi, sostenendomi. È bello vederlo ed è una sensazione incredibile sapere di avere il sostegno dei propri compagni di squadra e dei colleghi del tour”, ha concluso.