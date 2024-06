Per il secondo anno consecutivo, Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas si affronteranno ai quarti di finale del Roland Garros. Lo spagnolo ha domintato l'incontro nel 2023 e, in generale, il computo degli scontri diretti presenta al greco un netto 0-5.

Sarà proprio pensando a questo pesante passivo che Tsitsipas scenderà in campo provando a battere per la prima volta in carriera Alcaraz. In conferenza stampa, il nativo di Atene ha ribadito la volontà di fare qualcosa di diverso rispetto alle altre partite che gli hanno insegnato a comprendere la potenziale tattica in grado di mettere in difficoltà il campione in carica di Wimbledon.

Stefanos Tsitsipas: "Voglio dimostrare a tutti che posso battere Carlos Alcaraz"

"Il mio obiettivo è impedirgli di giocare comodamente, trovare il modo di metterlo in difficoltà e dare vita a una grande battaglia.

È uno dei migliori al mondo, ma so che avrò le mie opportunità perché arrivo con fiducia e sto giocando un ottimo tennis sulla terra battuta. Mi motiva molto la prospettiva di dimostrare a tutti che sono capace di batterlo.

Dopo averlo affrontato cinque volte, penso di aver capito cosa fa meglio di me e quale approccio tattico dovrei applicare" , ha spiegato Tsitsipas. "La sua posizione in campo è ottima, quindi dovrò stare molto attento ed essere aggressivo per imporre il mio stile di gioco.

La prima volta che ho saputo della sua esistenza è stato alla Laver Cup 2019 perché Rafael Nadal ci disse che si stava formando un grande tennista in Spagna e che presto avrebbe fatto il salto di qualità.

Ci disse il suo nome, in quel momento non era nemmeno tr i primi 300 del mondo. La sua progressione negli anni successivi ha soddisfatto le aspettative" .