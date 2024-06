Dimitrov esalta Sinner e spiega: "Opportunità di giocare una partita indimenticabile"

Grigor Dimitrov, all'età di 33 anni, ha conquistato i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam riuscendo finalmente ad aggiungere nel curriculum quelli del Roland Garros. Il tennista bulgaro sembra aver trovato quell'equilibrio che cercava da diverso tempo e sta gestendo con molta più maturità le sue partite esprimendo con continuità un alto livello di gioco.

Agli ottavi di finale ha eliminato Hubert Hurkacz e si è regalato un match sul Court Philippe-Chatrier contro Jannik Sinner. L'altoatesino ha vinto gli ultimi tre scontri diretti dominando la finale del Masters 1000 di Miami, ma l'unica vittoria di Dimitrov è arrivata proprio sulla terra battuta a Roma.

Dimitrov sul match contro Sinner: "Opportunità di giocare una partita indimenticabile"

"Sono molto contento di come sono andate le cose. Mi sono preparato mentalmente per essere solido in partite come questa. Prima avevo la sensazione che mi mancasse qualcosa per riuscire a fare bene a Parigi.

Oggi avevo la sensazione che fosse il mio giorno" , ha detto Dimitrov in conferenza stampa. "In questo momento sono capace di giocare il mio tennis: riesco ad essere aggressivo in ogni momento, sono pronto a dare tutto e a lottare su ogni punto.

Ci sono stati momenti in cui ho dubitato di poter fare bene in questo torneo, ma meglio tardi che mai" . Sul match con Sinner, il bulgaro ha spiegato: "Sta giocando un grande tennis vincendo molte partite. Mi sembra una grande opportunità per competere in una partita indimenticabile" .

Dimitrov ha infine elogiato Novak Djokovic per aver trovato il modo di rialzare la testa nel complicato match contro Lorenzo Musetti. "Riesce a trovare il modo di adattarsi ad ogni circostanza. È uno dei più grandi lottatori che il mondo del tennis abbia mai visto.

Devo ammettere che sono andato a letto molto tardi, tra l'1 e le 2. Quando ho visto cosa era successo, non potevo credere al quinto set" .