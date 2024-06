Jasmine Paolini: "Ora credo di più in me stessa". Diverte il siparietto con Wilander

Jasmine Paolini non smette di stupire. Una stagione già da incorniciare per la tennista italiana, che si è regalata l'accesso ai quarti di un Grande Slam per la prima volta in carriera. La 28enne non si è fatta sorprendere sul Suzanne-Lenglen dalla russa Elina Avanesjan, che aveva fatto suo il primo set per 6-4 prima di cedere alla superiorità dell'azzurra.

"Felice di essere nei quarti in uno Slam. È stata una partita molto dura, lei gioca bene qui, lo ha fatto anche l’anno scorso. È stato difficile all’inizio perché le condizioni erano un po’ diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni, ma alla fine penso di aver fatto un buon lavoro" sono queste le parole espresse dalla tennista toscana nell'intervista rilasciata al centro del campo dopo il match.

La nativa di Castelnuovo di Garfagnana può ottenere un altro traguardo storico se dovesse riuscire a vincere anche il prossimo, difficilissimo sulla carta, incontro: infatti, Paolini entrerebbe definitivamente in top 10 se battesse mercoledì sul Philippe-Chatrier la numero 4 del mondo Elena Rybakina, sorpassando in un colpo solo Ostapenko, Keys e Collins.

"Ora credo di più in me stessa, vincere determinati match in quest’ultimo anno mi ha aiutato molto. Ho fatto quello step necessario per poter giocare a questi livelli" ha commentato.

Il siparietto con Mats Wilander

Gli appassionati sono rimasti divertiti dal siparietto fra Jasmine e Mats Wilander.

Per l'ex tennista, una delle grandi caratteristiche dell'italiana è quella di avere un grande cuore: "Sono piccolina ma cerco di combattere su ogni singolo punto, di dare sempre il 100%, di lottare. Nel primo set, sotto 4-0, ero fuori dal match: ho cercato di rientrarci game dopo game, di ritrovare le sensazioni giuste e questo a funzionato per gli altri due set.

Grazie a tutti per essere venuti a sostenermi".