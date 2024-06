Jannik Sinner spiega le difficoltà che ha avuto nel primo set contro Corentin Moutet

Jannik Sinner ha battuto Corentin Moutet in quattro set. L'inizio non è stato decisamente dei migliori per il giocatore italiano che ha perso il primo set 6-2 col punteggio che poteva essere anche più netto visto che Moutet si è trovato a condurre 5-0.

Azzurro indietro di un break anche a inizio del secondo set prima della svolta della partita che l'ha portato avanti 4-2 nel secondo set e poi l'ha visto dilagare nel terzo e nel quarto parziale. Nell'intervista a bordo campo subito dopo la partita, l'intervistatore Alex Corretja, due volte finalista al Roland Garros in carriera, ha chiesto a Jannik Sinner delle difficoltà avute nel primo set.

Difficoltà anche legate al fatto che Moutet non dava tanti punti di riferimento al campione di Melbourne 2024 con anche una quantità industriale di palle corte. "E' stata dura per me oggi - ha detto Jannik Sinner - Moutet ha giocato benissimo nel primo set, anche io ho avuto delle possibilità ma nei punti importanti ha giocato sempre meglio di me.

Ho dovuto sistemare un po' di cose. Va sottolineato che lui ha giocato un grande torneo". Sinner ha poi ringraziato il pubblico per l'"atmosfera straordinaria nella quale si è giocata la partita".

Jannik Sinner: "Moutet ha un tennis diverso rispetto alla maggior parte degli avversari"

A ulteriore domanda di Corretja sulle difficoltà che gli ha proposto Moutet, Sinner ha sottolineato che le difficoltà sono state legate al fatto che "Moutet ha un tennis diverso rispetto alla maggior parte degli avversari, in più è un tennista mancino e non capita spesso di giocare contro tennisti mancini".

"Sono soddisfatto di proseguire la mia corsa", ha analizzato Sinner. Corretja ha posto anche l'accento sulla bravura di Sinner a tenere sotto controllo le emozioni in un campo centrale Philippe Chatrier in Francia che ovviamente tifava per il giocatore francese: "Pensavo a me stesso, ha detto Sinner con il sorriso - non pensavo al punteggio, pensavo a un punto alla volta.

Forse all'esterno do questa sensazione di sapere controllare sempre le mie emozioni ma il pubblico è stato molto giusto e imparziale. Ovviamente sarebbe stato strano se fossero stati tutti qui per me. E' molto bello giocare in sessione serale in un campo così speciale e l'atmosfera è stata straordinaria".