La reazione di Tsitsipas dopo aver scoperto che affronterà Carlos Alcaraz ai quarti

Spezzare la maledizione di Carlitos. Arriverà con queste premesse Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale del Roland Garros, pronto per il sesto atto di una rivalità che lo vede ancora a secco di vittorie. Carlos Alcaraz è per il tennista greco una vera e propria bestia nera.

Cinque vittorie in altrettante partite a favore dello spagnolo, che dal primo scontro contro Tsitsipas agli Us Open 2021 vinto al tiebreak del quinto ha perso soltanto un set nei successivi match, compresa la finale dell’Atp 500 di Barcellona del 2023.

Il 25enne di Atene ha dovuto faticare per staccare il pass per i quarti di finale dello slam parigino, rischiando di dover recuperare 2 set di svantaggio all’azzurro Matteo Arnaldi. Dopo il tiebreak del secondo set però la partita è cambiata, con Stefanos che ha trovato il coraggio e la forza per sedare la furia del tennista italiano, imponendosi in 4 parziali.

Al termine del match l’ex numero tre ha scherzato sulla sua prossima sfida contro il due volte campione slam, lanciando un messaggio ad Alcaraz.

Le parole di Stefanos Tsitsipas

Durante l’intervista a bordo campo, il tennista ellenico ha risposto alla domanda di Fabrice Santoro, il quale gli ha chiesto se avesse guardato il sorteggio per vedere chi fosse il suo prossimo avversario.

Tsitsipas ha risposto di no e si è informato sul suo prossimo incontro, che sarà con Carlos Alcaraz. A quel punto il 25enne ha commentato: “Sì, ok, lo sappiamo. In passato ha detto che gli piace giocare contro di me.

Spero che questa volta gli piaccia un po' meno. Spero di riuscire a fargli sentire che non è così comodo giocare contro di me. Questo è il mio obiettivo per la partita. Spero di poter sfruttare le occasioni dalla mia parte.

E di poter creare un'atmosfera fantastica come quella di oggi. Sono questi i momenti che aspetto come tennista”. Tsitsipas andrà dunque a caccia del suo primo successo contro l’attuale numero tre del mondo.