L'orgoglio per le importanti prestazioni che hanno caratterizzato il suo percorso al Roland Garros è superiore rispetto alla delusione per non aver convertito uno dei quattro set point che gli avrebbe permesso di condurre 2-0 contro Stefanos Tsitsipas.

Matteo Arnaldi si è fermato agli ottavi di finale a Parigi, ma la prima vittoria - ai danni di Andrey Rublev - contro un top 10 in un torneo del Grande Slam e il livello espresso rappresentano un nuovo punto di partenza per costruire qualcosa di ancora più grande.

Arnaldi: "C'è un po' di rammarico per il secondo set, ma questo torneo mi aiuterà molto"

“Dispiace un pochettino, soprattutto per il secondo set perché ci sono andato molto vicino. Però stavo giocando bene e ho messo in difficoltà Tsitsipas per due set.

Vedevo che non sapeva cosa fare, e questa è una delle cose positive che posso portarmi dietro. C’è un po’ di rammarico per non avere chiuso quel set, ma è stato bravo lui a rimanere attaccato e poi ha alzato il livello.

Dovrò riguardare la partita per capire come migliorare in alcuni aspetti che posso gestire meglio, però sicuramente è stato un torneo importante. Mi aiuterà molto nella mia crescita e sono contento" , ha detto Arnaldi ai microfoni di SuperTennis.

"Stavo giocando bene, ma sulla terra battuta non erano arrivati i risultati che volevo. Ho perso tante partite in lotta. Il lavoro che sto facendo funziona. La partita con Rublev è stata una delle migliori della mia carriera e quella con Tsitsipas si avvicina molto a quei livelli.

Dovrò lavorare per esprimere questo livello in tutte le partite. Riesco a trovare rapidamente soluzioni su tutte le superfici adattandomi bene. Manca l’erba, però non ci ho mai giocato tanto. Questo sarà il primo anno in cui cercherò di giocare più partite con la speranza di adattare il mio tennis all’erba. Sicuramente affronterò questo cambio di superficie con molta fiducia” .