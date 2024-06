Ruud alza la voce: "Quale altro sport fa giocare quattro ore alle 3 del mattino?"

La partita tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti è terminata alle 3.07 del mattino a Parigi. Facendo segnare il nuovo record di chiusura di un incontro al Roland Garros. Naturalmente non mancano le polemiche legate alla programmazione che senz'altro non è stata fortunata in quel giorno.

Perchè un incontro che termina così tardi lascia problematiche. Casper Ruud che ha giocato quasi in contemporanea a Djokovic-Musetti sul campo Suzanne Lenglen sul quale ha battuto l'argentino Tomas Etcheverry ha attaccato duramente la programmazione con un tweet praticamente in diretta alle 3.04 del mattino mentre Djokovic e Musetti stavano terminando il loro incontro.

Il norvegese ha scritto su X “Il tennis può essere considerato uno degli sport più duri al mondo? Quali altri sport ti fanno giocare/competere/esibirti per più di 4 ore alle 3 del mattino?” Ecco il tweet originale di Ruud:

Can tennis be considered one of the toughest sports in the world?

What others sports make you play/compete/perform for 4+ hours at 3 am? — Casper Ruud (@CasperRuud98) June 2, 2024

Casper Ruud sveglio a tarda notte spiega la routine post partita

Ruud poi ha aggiunto in un altro messaggio il motivo per il quale era ancora sveglio a quell'orario: "Ho terminato la mia partita due ore fa, poi faccio 15 minuti di cyclette, vado in conferenza stampa e devo rispondere alle domande dei media, faccio un bagno di ghiaccio di 10 minuti, mi faccio la doccia, mangio e poi ricevo la fase di trattamenti e massaggi.

In questo momento (erano le 3.07 del mattino, ndr) sono in fase di trattamento. La dura presa di posizione di Ruud su questi incontri giocati a tarda notte è un chiaro invito agli organizzatori dei tornei a studiare modifiche nella programmazione per il futuro.

Ecco il secondo tweet di Ruud.