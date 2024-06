L'uragano Iga Swiatek travolge Potapova: la numero uno racconta il suo match

La marcia inarrestabile di Iga Swiatek verso il quarto titolo a Parigi continua. Con una prova assolutamente devastante la tennista polacca si è sbarazzata nel match di quarto turno in soli quaranta minuti della malcapitata Anastasia Potapova.

Un doppio 6-0 che racconta ancora una volta la forza della numero uno su questi campi e le sue intenzioni in vista del titolo finale. La partita contro la russa è entrata a suo modo nella storia di questo prestigioso Slam.

Si tratta infatti della vittoria più veloce da quando Opta ha iniziato a raccogliere questi dati (2015).

40 - Iga Swiatek has won the quickest completed main draw match at the Roland Garros since Opta started to collect this kind of data in 2015 (40 minutes). Hasten.



Le parole in conferenza di Swiatek

Swiatek ha parlato in conferenza stampa della sfida 'flash' contro Potapova: “Ho giocato in modo molto solido ed efficiente e non ho perso nessun punto che non fosse necessario.

Sono contenta del modo in cui sono stata disciplinata e mi sono attenuta alla mia tattica per tutta la partita. Mi sentivo molto a mio agio. La 24enne di Varsaria ha riscattato la sconfitta subita contro la russa a livello Juniores: "Ovviamente ho pensato che i tempi cambiano un po' perché ricordo che era sempre lei la giocatrice che mi batteva.

Non credo di aver mai vinto contro di lei, e ho perso alcune partite strazianti per me. Come la semifinale dell'Orange Bowl, quando ho avuto un match point e ho perso quando avevo disputato un ottimo torneo. Ci ho pensato solo pochi secondi, poi mi sono concentrata sul mio lavoro perché è il meglio che posso fare”, ha spiegato.

Iga parla poi del recupero e del diverso trattamento riservato stavolta dal pubblico parigino: "Sono molto contenta di aver recuperato dopo il match contro Naomi Osaka, perché per recuperare le partite di tre ore ci vogliono un paio di giorni, ma oggi mi sentivo molto fresca.

Non c'è bisogno quindi di tornare ad allenarmi oggi per peggiorare le cose. È meglio recuperare. Mi allenerò domani, non dovendo giocare. Credo che il pubblico fosse più calmo anche perché non ho giocato un match così intenso come contro Naomi, perché ovviamente tutti erano molto eccitati e gasati.

Nei match successivi ho avuto la sensazione di avere tutto sotto controllo, quindi credo che anche il pubblico se ne sia accorto. . Spero che abbiano accettato il mio piccolo discorso dopo la partita e che non siano arrabbiati con me”, ha concluso.