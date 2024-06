Musetti celebra Novak Djokovic: "Questo match dimostra perché lui è una leggenda"

Jannik Sinner prima di Djokovic-Musetti: "Spero in una cosa prima di tutto"

Oggi è mancata davvero solo la vittoria", la chiosa finale del tennista che ora lavorerà in vista della stagione su erba, con una vittoria che dà sicuramente maggiore consapevolezza.

Mi sentivo padrone del campo; poi da quel break è come se lui avesse tolto le catene e ha cominciato a giocare a livello incredibile. Stasera ha vinto il migliore, io ho pochi rimpianti e anche il mio team è molto soddisfatto.

Poi è cambiato di nuovo tutto e Djokovic è riuscito a ribaltarla e trovare il pass per gli Ottavi di finale dove affronterà l'argentino Cerundolo. Analizzando il match Lorenzo ha spiegato: "Da quando mi ha brekkato nel quarto le cose sono cambiate, peccato perché la partita si era messa bene e a un certo punto ci credevo.

Quattro ore e 32 minuti di gioco, una battaglia punto a punto e Musetti ha lasciato il campo stremato, crollato nel quinto set dopo quattro set di grande equilibrio. L'azzurro ha commentato in zona mista la sfida e ha provato a vedere il lato positivo di una sconfitta che fa male ma che lascia speranze in vista del futuro.

Ha tenuto centinaia di appassionati italiani davanti alla TV fino a tarda notte, ha lottato alla pari contro Novak Djokovic ed è stato ad un passo dall'impresa. Lorenzo Musetti ha dimostrato a tutti di essere tornato, il suo 2024 finora non era stato straordinario e anzi poche volte abbiamo visto in campo tutto il suo talento.

