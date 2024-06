Alex de Minaur attacca sulla programmazione: "Ci sono chiaramente due tornei diversi"

Il tennista australiano Alex de Minaur si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros battendo il tedesco Jan-Lennard Struff col punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-3. Per de Minaur ora negli ottavi di finale c'è la sfida contro il russo Daniil Medvedev che ha eliminato il ceco Tomas Machac.

In conferenza stampa de Minaur ha posto l'accento su una problematica che è emersa molto evidente in questo Roland Garros caratterizzato dalla pioggia. Ovvero il vantaggio che hanno i giocatori che vengono programmati sempre sui campi coperti rispetto agli altri giocatori.

Con de Minaur stesso che ha dovuto avere a che fare con numerose interruzioni nel corso delle sue partite. E non ha mancato di sottolineare questo fatto.

Alex de Minaur attacca sulla programmazione del Roland Garros: "Ci sono chiaramente due tornei diversi"

Alex de Minaur è intervenuto in conferenza stampa sulla programmazione: "Ci sono chiaramente due tornei diversi – ha detto -.

A differenza di noi, i migliori giocatori non hanno subito interruzioni e hanno avuto programmi abbastanza di routine" "Non so come gestirò la partita dall’inizio alla fine – ha analizzato riferendosi all'ottavo di finale con Medvedev che sarà giocato per forza di cose in un campo tra il Chatrier e il Lenglen dotato di tetto - Sarà un’esperienza diversa, un torneo completamente diverso.

Ci sono chiaramente due tornei diversi, dato che i migliori giocatori sono abituati a giocare su questi campi. Hanno programmi di routine, partite normali, non partite che iniziano e si fermano continuamente. Non vedevo l’ora di vincere abbastanza partite per poter giocare su un campo così.

Sono molto felice di giocare contro Medvedev. Questo è il tipo di partita che volevo giocare all’inizio della settimana".