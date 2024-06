Alexander Zverev si sente rinato: "C'erano pochissime possibilità di rimontare"

Alexander Zverev si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros recuperando una partita quasi persa contro l'olandese Tallon Griekspoor. Il tennista tedesco si è imposto nel super tie break ai 10 punti del quinto set dopo più di quattro ore di gioco e dopo aver recuperato da 1-4 sotto nel quinto set.

Ora per lui ci sarà la sfida contro Holger Rune. Griekspoor ha giocato ad altissimo livello ed è andato 4-1 nel quinto set con doppio break. Zverev in conferenza stampa non ha negato di sentirsi praticamente rinato: "In quel momento - ha sottolineato la testa di serie numero 4 del torneo - gli ho fatto due volte il break.

Non so che dire. Quando sei sotto 4-1 con doppio break, soprattutto contro un grande battitore come lui nel quinto set, non sempre vinci. Quindi ovviamente sono molto felice di averlo fatto. Avevo già preparato un intero discorso per ciascuno dei membri della mia squadra.

Sapevo già cosa avrei detto al mio allenatore. Sapevo già cosa avrei detto al mio preparatore fisico. Avevo già tutto preparato. Non potete immaginare".

Alexander Zverev e la rimonta con un tie break del quinto set giocato in maniera quasi perfetta

"Quando ero sotto 4-1, ha proseguito Zverev, c’erano pochissime possibilità di rimontare.

Sul 4-3 ho cominciato a pensare, lui ha iniziato a esitare sul 4-3 e ha commesso due doppi falli. Gli è mancato poco per portare a casa la partita. Nel tiebreak poi io ho giocato il mio miglior tennis dell'intera partita.

Sono molto felice di aver vinto e di continuare nel torneo”. Zverev dopo il successo a Roma rimane uno dei favoriti per la vittoria finale al Roland Garros.