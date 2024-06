Daniil Medvedev: "Machac ha giocato da top 10. Simon ha portato mentalità vincente"

Daniil Medvedev ha superato il ceco Tomas Machac in 4 set e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo si è lasciato andare in conferenza stampa a grandi complimenti al suo rivale: "Ha giocato a livello di un tennista top 10".

Per Medvedev ora ottavi di finale contro Alex De Minaur. "Machac – ha analizzato Medvedev - ha giocato al livello di un tennista top 10. Forse perché ha perso nei momenti importanti, potremmo dire che è tra i 20 migliori.

Ho visto le altre sue partite. Sta salendo in classifica, sta ottenendo buoni risultati e sta giocando bene”. Un torneo condizionato dalla pioggia con tante partite giocate indoor: "Se giochi indoor, analizza Medvedev, prima di tutto sai quando inizia la tua partita e quando finirà, per non perdere tempo e giorni.

Quindi sicuramente ti semplifica la vita. Sono sicuro che tra cinque anni il torneo avrà forse tre tetti. Tra dieci anni forse quattro. Quindi le condizioni saranno migliori".

Daniiil Medvedev parla del ruolo di Gilles Simon nel suo team

Medvedev ha anche parlato del ruolo di Gilles Simon nel suo team: "E' difficile da spiegare in poche parole, ma soprattutto ha una mentalità da vincitore, cosa per me importante.

È immediatamente evidente nelle persone. La cosa più importante sono io in campo, e sento che lui vuole che vinca, e questo è importante quando hai la tua squadra intorno a te. Devi avere persone che vogliono che tu vinca, così.

Poi ci sono tanti dettagli tecnici e tattici. Possono essere solo dettagli perché lui non può cambiare il mio gioco. Cerchiamo di adattarci a volte durante la partita, prima della partita e dopo la partita discutiamo di cosa posso fare, cosa potrei fare meglio, alcuni colpi, alcune decisioni tattiche".

Il prossimo avversario sarà Alex de Minaur: "Ci muoviamo entrambi alla grande. Penso che entrambi sappiamo attaccare bene ma entrambi difendiamo bene. Abbiamo avuto tante belle partite. Alcune le ha vinte lui, altre le ho vinte io".