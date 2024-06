Felix Auger-Aliassime ha già sconfitto tre volte su cinque incontri Carlos Alcaraz. Il canadese crede di poter rappresentare una minaccia per lo spagnolo anche sulla terra battuta - superficie sulla quale non si sono mai incontrati - e ha lanciato un importante messaggio alla vigilia della partita valida per l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros.

Auger-Aliassime non ha paura di Carlos Alcaraz: il messaggio del tennista canadese

"Sarà la prima volta che ci affrontiamo sulla terra battuta, quindi sarà una sfida diversa ma altrettanto complicata. Carlitos è ancora uno dei migliori al mondo, ritengo che sia allo stesso livello di Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Ogni giorno che passa mi sento meglio e credo sempre di più nel mio tennis. So cosa c'è in gioco, so che la sfida è difficile, ma ho diversi motivo per pensare di poterlo battere", ha detto il canadese in conferenza stampa.

"L'importante sarà restare fedele al mio stile di gioco. Devo cercare di far prevalere i miei punti di forza, essere quello che guida il ritmo durante gli scambi e garantire che il mio approccio tattico sia quello giusto" .

Sulla fine della collaborazione con Toni Nadal, Auger-Aliassime ha infine rivelato: "Ho molto rispetto per Toni e manteniamo un buon rapporto. Qualche tempo fa ho deciso che volevo avere una squadra più piccola, con il mio allenatore di sempre, il mio preparatore fisico e mio padre.

Ho imparato molto da Toni in In relazione alla filosofia di vita che ha applicato al tennis e alle sue esperienze con Rafa. Mi è piaciuto molto il suo approccio secondo cui devi spingerti oltre ogni giorno, essere umile nei momenti difficili.

Ora sono in grado di accettare meglio le difficoltà e di imparare di più dalle sconfitte. Tutto questo grazie al suo approccio" .