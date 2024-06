Leylah Fernandez attacca gli haters: "Sono persone senza una vita, rido di loro"

La giovane tennista canadese Leylah Fernandez ha avuto il suo exploit nel 2021 con la finale poi persa contro Emma Raducanu agli Us Open. Da quel momento entrambe le tenniste hanno avuto un calo, più clamoroso quello della britannica mentre l'attuale ventunenne ha vissuto diversi alti e bassi, mostrando il proprio talento e non uscendo comunque dalla Top 100.

Nessun grande exploit come quello ma qualche risultato degno di nota e negli ultimi giorni Leylah è salita alla ribalta per un altro motivo, un piccolo sfogo social contro gli haters e anche se non vi fa riferimento contro coloro che la insultano per i propri risultati.

Negli ultimi mesi diversi atleti hanno denunciato questa piaga che riguarda scommettitori che sfogano la propria frustrazione contro gli atleti e abusano di insulti social.

Lo sfogo social di Leylah Fernandez

L'avventura di Leylah Fernandez al Roland Garros si è fermato al terzo turno, nel match contro Ons Jabeur.

Il match precedente ha visto la tennista nord americana vincere contro Wang Xiyu in una sfida fermata a causa della pioggia. Durante una di queste pause Leylah ha pubblicato un video sul proprio account Instagram dove esprime le proprie emozioni e rifila un duro attacco agli haters: "La mia sfida è stata sospesa a causa della pioggia e io intanto vi racconto in un video la vita di una tennista".

L'atleta poi prosegue: "Che si vinca o si perda i commenti di odio arrivano praticamente sempre e non è facile, soprattutto all'inizio. Con il passare degli anni ho imparato a gestire questi momenti e devo anche ringraziare mia sorella per questa cosa, lei è la sorella minore ma in questa situazione si è comportata come avrei dovuto fare io.

Spesso i messaggi che mi arrivano dopo una vittoria sono talmente negativi che è come se avessi perso, l'unica cosa che devo fare è sorridere e leggere anche quei messaggi. Mia sorella mi ha detto 'Sono persone che non hanno una vita, ridi di loro e il gioco è fatto', la chiosa della tennista che ha ricevuto diversi consensi.