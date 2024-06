Mouratoglou risponde alle polemiche di Iga Swiatek: “La penso diversamente"

Qualche giorno fa Iga Swiatek ha rischiato di dover salutare il Roland Garros con grande anticipo. Nella sfida contro la giapponese Naomi Osaka era andata sotto 5-2 nel terzo set, dopo aver perso il secondo addirittura 6-1.

La polacca però non si è arresa nel momento più complicato e ha saputo ribaltare completamente la sfida, sfruttando le difficoltà dell'avversaria nel chiudere definitivamente i giochi. La numero uno al mondo pur ammettendo i meriti della sua collega ha riservato qualche dura critica al pubblico francese, il cui rumore durante i punti l'ha portata a sbagliare in una circostanza un dritto al volo nei pressi della rete: "È molto frustrante vedere perdere una palla importante perché qualcuno in tribuna urla proprio prima che tu la colpisca.

So che devo rimanere concentrata e non innervosirmi, ma non ha senso che le persone emettano suoni mentre noi siamo nel bel mezzo dello scambio. Se fosse successo una volta non avrei detto niente, ma è accaduto più volte" ha spiegato.

Mouratoglou interviene sulla polemica di Swiatek

In merito a questa polemica è intervenuto il Patrick Mouratoglou, che è apparso in completo disaccordo con la campionessa polacca: “Penso che i tifosi dovrebbero essere autorizzati a gridare durante le partite di tennis.

L'emozione è ciò che rende grande lo sport! Non tutti conoscono il tennis, non tutti sanno quanto possa essere fastidioso, non tutti riescono a controllarsi durante i punti, la gente si emoziona. È una grande atmosfera.", ha dichiarato sui suoi social network.

Poi ha aggiunto: “Sono d'accordo con le osservazioni di David Goffin: ci devono essere dei limiti. Non si possono avere persone che sputano sui giocatori o che lanciano le loro gomme da masticare. Questo è oltrepassare il limite.

Penso che gli stadi abbiano bisogno di persone che abbiano il compito di vedere se le persone superano i limiti e, in tal caso, di avvertirle e, se continuano a farlo, di allontanarle dallo stadio. Forse i tifosi stanno diventando più partecipi e penso che sia una cosa fantastica. Ma gridare, arrivare agli estremi per sostenere un giocatore non dovrebbe essere un problema”, ha concluso.