Tathiana Garbin sul ritiro di Camila Giorgi: "Ce lo si aspettava, era stanca"

Tathiana Garbin, in un'intervista rilasciata a Eurosport, ha espresso alcune interessanti considerazioni su giocatori italiani più al centro dell'attenzione in questo periodo, mentre continua a svolgersi il Roland Garros con l'Italia grande protagonista.

Prima di tutto la capitana della nazionale di Billie Jean King Cup ha parlato del recente ritiro dalle competizioni di Camila Giorgi: "Non posso negare che un po’ ce lo si aspettava. Da un po’ di tempo affermava di essere stanca e di voler cambiare vita.

Sono dispiaciuta di non averla sentita in questa occasione. Mi avrebbe fatto piacere. Ha scelto di dare l’addio in questa maniera, ma a volte è necessario del tempo per metabolizzare una scelta come questa e ognuno è libero di gestirla come meglio crede".

La 46enne di Mestre si è concentrata anche su Jannik Sinner, uno dei tanti ad averle fatto sentire il suo sostegno durante la battaglia contro un raro tumore: "Mi è stato vicino e lo è anche ora. Credo sia un ragazzo fuori dal comune.

Questi campioni hanno una grande umanità, che poi aiuta anche in campo a giocare da campione. È incredibile averlo come esempio dentro e fuori dalla pista" sono le splendide dichiarazioni espresse nei confronti dell'altoatesino.

L'Italia in vista delle Olimpiadi

La formazione azzurra si preparerà presto a vivere l'appuntamento delle Olimpiadi di Parigi. Garbin ha citato l'argomento e tirato in ballo Paolini ed Errani, reduci dalla vittoria in doppio degli Internazionali d'Italia: "Jasmine è una piena di energie e con tanta voglia, questo potrebbe aver aiutato la seconda giovinezza di Sara.

Mentre lei sono sicura che stia aiutando tanto Paolini dal punto di vista del tennis, della strategia, perché in quello Sara è incredibile. Si trovano bene e i risultati si vedono. Sara ci tiene molto alle Olimpiadi, è attentissima sulla Race, sarebbe incredibile averla e gliel’ho già detto, se si qualifica gioca singolo, doppio e doppio misto, forse con Vavassori che è molto forte nella disciplina e vuole giocare il misto".