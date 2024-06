Stefanos Tsitsipas, bellissime parole su Matteo Arnaldi: "Così fa la differenza"

Dopo Rublev, Matteo Arnaldi è chiamato a disputare un'altra difficilissima partita sulla terra battuta del Roland Garros. Il sorteggio non ha decisamente aiutato il tennista italiano, che sta esprimendo un tennis di alto livello e ha già eliminato la testa di serie numero 6 del tabellone principale: ora, sul suo cammino, si troverà il greco Stefanos Tsitsipas, uno dei possibili favoriti alla vittoria finale dello Slam parigino.

La sfida tra i due, in programma domenica, metterà in palio un posto nei quarti di finale, con all'orizzonte una battaglia durissima contro Carlos Alcaraz. Il greco, nell'ultima conferenza stampa tenuta dopo il successo ai danni del cinese Zhizhen Zhang, riportata da SuperTennis, ha tenuto a spendere delle bellissime parole sul prossimo avversario: "So cosa devo aspettarmi: l'ho visto a Barcellona, a Roma e qui a Parigi.

Va in campo sempre per lottare, non si arrende mai. Questo fa la differenza. Alcuni giocatori li vedi che sono più passivi, aspettano maggiormente l'errore altrui. Lui no, entra subito nel match e io dovrò fare altrettanto con estrema attenzione.

Sarà un po' come guadare un fiume, dovrò cercare la strada giusta" ha dichiarato il nativo di Atene sul 23enne ligure.

Le ambizioni di Tsitsipas

Il 25enne si è ritrovato in questi mesi grazie al trionfo nel Master 1000 di Monte-Carlo (il terzo della carriera) ed è tornato a essere uno dei più temibili sulla terra: "Non vincevo da alcuni mesi e nel Principato ho ritrovato forza: uscire con il titolo mi ha riportato in una mentalità positiva.

Ho pensato che con questo risultato alle spalle potevo davvero procedere con grande fiducia verso i prossimi tornei. Come atleta, avere titoli come questo in bacheca è importante quando ci si avvicina a un torneo come il Roland Garros, che ha una grande storia. Sicuramente tutto questo aggiunge fiducia quando si inizia un Major".