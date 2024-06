Iga Swiatek spiega i motivi del pianto negli spogliatoi dopo aver battuto Naomi Osaka

Iga Swiatek, numero 1 del mondo e prima favorita del Roland Garros, si è qualificata per gli ottavi superando questa volta senza problemi Maria Bouzkova. Naturalmente ha tenuto banco ancora in conferenza stampa la partita del turno precedente nella quale ha superato la giapponese Naomi Osaka solamente per 7-5 al terzo set annullando anche un match point.

La tennista polacca che ha compiuto 23 anni proprio ieri, venerdì 31 maggio, ha raccontato anche alcuni retroscena sulle ore successive alla vittoria su Naomi Osaka. Swiatek ha sottolineato l'importanza di avere avuto il tempo di recuperare prima di giocare conro Bouzkova: "Credo che questo sia il grande vantaggio di avere un giorno libero nei tornei del Grande Slam, questa volta mi ha davvero aiutato.

Per fortuna ho potuto ripartire e riposarmi fisicamente dopo quella partita che è stata molto impegnativa. Contro Bouzkova mi sono sentita bene e non ho avuto i problemi che ho avuto con Naomi".

Le lacrime di Swiatek nello spogliatoio dopo aver battuto Osaka

Si è tornati a parlare del pianto di Swiatek dopo la partita contro Osaka: "Forse piangevo perché c’erano le telecamere in palestra – ha detto ridendo -.

E' stata semplicemente una reazione a emozioni travolgenti, niente di più. Onestamente, pensavo che sarei stata eliminata dal torneo, questo è quello che ho sentito in campo, finché le cose non sono cambiate.

Ero felice di aver vinto quella partita, ma mi sentivo ancora davvero al limite. Quindi ho tirato fuori le mie sensazioni in quel modo e ho semplicemente pianto". Infine sul compleanno: "Penso che questa sia la prima o la seconda volta che compio gli anni giocando, forse la seconda.

Direi che non è tanto comodo giocare il giorno del tuo compleanno ma è il nostro lavoro. Non possiamo lamentarci, molte persone lavorano nel giorno del loro compleanno, quindi non mi dispiace. Il torneo è una priorità per me che non cambierà mai”.