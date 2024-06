Tartarini ci crede: "Vi spiego come Lorenzo Musetti può battere Novak Djokovic"

Stasera Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nel match valevole per i sedicesimi di finale del Roland Garros. Una sfida che significa molto per il tennista toscano, che vorrà dare seguito all’ottimo inizio di torneo a Parigi.

Nella fattispecie la partita contro Gael Monfils ha visto l’azzurro in grande spolvero, come forse non si era mai visto. Ora però ci sarà un test decisamente più impegnativo, ma che già in passato (Monte-Carlo 2023), ha dimostrato di poter affrontare.

Battere il 24 volte campione slam non solo gli darebbe un grandissima iniezione di fiducia in una stagione che non è iniziata come voleva, ma darebbe una grossa mano anche ad un amico, Jannik Sinner che sta rincorrendo un obiettivo importantissimo, la prima posizione del ranking.

Simone Tartarini ha parlato del suo allievo, proiettandosi già alla prossima fantastica sfida contro il numero uno: “Giocare di sera è completamente differente dal farlo di giorno. Con il tetto c’è molta umidità.

Le palle tendono ad ingrossarsi subito. Le condizioni contro Monfils sono piaciute a Lorenzo. Forse gli davano fastidio solo le luci, ma in linea generale a lui stanno benissimo. Spero piacciano un po’ meno a Nole”, ha scherzato il coach del 22enne ai microfoni di Supertennis.

"Se giocherà in un certo modo avrà chance di vittoria contro Nole"

Entrando nello specifico della sfida: “E’ la terza volta che si incontrano sulla terra battuta. Due volte a Monte-Carlo. Una volta ha visto vincere Lorenzo, un’altra Novak.

Altre due volte si sono sfidati sul veloce. Comunque Djokovic in questo tipi di tornei dà sempre il meglio, riuscendo a portare il suo livello quasi al massimo. Lui lo conosciamo ma noi prepareremo la partita pensando a quello che dobbiamo fare noi.

Tornando sul match vinto contro Monfils: “Lorenzo è stato bravissimo, pur avendo l’intero pubblico contro. Finalmente ha avuto un ottimo atteggiamento. Ha fatto quello che gli ho chiesto e mi è piaciuto moltissimo.

Spero possa mettere questo impegno, attitudine anche nel match contro Nole. Se riesce a esprimere il tennis messo sul campo giovedì potrebbe uscire un match molto aperto stasera. Deve provare a comandare il gioco come ha fatto contro il francese, e avrà chance di vittoria”, ha concluso.