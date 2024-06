La delusione di Andrey Rublev: "Ho fatto degli errori stupidi e sono crollato"

Sconvolto, deluso da se stesso per i comportamenti mostrati in campo durante il terzo turno perso contro Arnaldi. Andrey Rublev ha espresso tutta la sua frustrazione per il match che lo ha estromesso dal tabellone principale del Roland Garros.

Atteggiamenti che non sono affatto passati inosservati agli appassionati e sono tornati a far discutere. "Sono completamente deluso da me stesso per come ho agito. Non ricordo di essermi mai comportato peggio di così in uno Slam.

Non c'è molto da dire" ha dichiarato in conferenza stampa. "Penso che non sia una questione di concentrazione. Il modo in cui mi comporto mi fa crollare completamente, e così ho dato le ali per volare a Matteo. Ha giocato un terzo set incredibile, era troppo tardi per fare qualsiasi cosa" ha inoltre aggiunto, sconsolato, davanti ai media.

Andrey Rublev spiega l'origine della sua rabbia

Gran parte della conferenza si è naturalmente concentrata sugli episodi che hanno visto protagonista il giocatore russo: "Nel momento in cui mi ero perso, ho potuto avere tante occasioni di tornare o di prendere l'iniziativa, ma non l'ho fatto.

Tuttavia, sono rimasto in partita: ho perso il break per la seconda volta nel secondo set ed è stato allora che ho perso completamente l'incontro". Rublev ha poi spiegato qual è stata l'origine del problema: "È stato nel primo set quando ero in vantaggio, ho fatto degli errori davvero stupidi e praticamente l’ho messo in partita.

Prima del tie-break avevo un'opzione che non sono poi riuscito a sfruttare. In qualche modo ho recuperato e sembrava che stessi iniziando ad avere qualche opportunità in più. Poi, dal nulla, crollo di nuovo con me stesso, mi emoziono. E da quel momento in poi è stato troppo tardi, perché ha iniziato a giocare in modo incredibile".