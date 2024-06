Tutta l'emozione di Cocciaretto: "Felicissima. Olimpiadi? La motivazione era enorme"

"Sono felicissima, ancora non ci credo e soprattutto, cerco di pensarci troppo. Sono stata brava ad accettare le difficoltà, la chiave è stata proprio questa. Mi sono detta ‘gioca con il cuore e non con la testa’.

A volte ragiono troppo, sono proprio così nella vita, e invece in certe situazioni è meglio lasciarsi andare" . È seguendo i suggerimenti del cuore che Elisabetta Cocciaretto ha conseguito il miglior risultato in carriera garantendosi anche la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il suo percorso al Roland Garros è iniziato con la super vittoria ai danni di Beatriz Haddad Maia e le sta regalando enormi soddisfazioni. Dopo la vittoria contro Liudmila Samsonova, l'italiana proverà a sorprendere tutti anche nel match valido per l'accesso ai quarti di finale con la numero tre WTA Coco Gauff.

Elisabetta Cocciaretto: "Sono felicissima. Ho giocato con il cuore"

"Amo questo torneo e questi campi mi ricordano quelli su cui sono nata. Essere qui è speciale, ricordo ancora, quando ero bambina, le giornate passate davanti alla tv a vedere i match delle italiane al Roland Garros" , ha detto Cocciaretto in conferenza stampa e nelle parole raccolte da SuperTennis prima di soffermarsi sul prossimo impegno contro Gauff.

"Ho giocato con Coco a Dubai, cercherò di non fare gli stessi errori. Dovrò inventarmi qualcosa di diverso, stare vicina al campo e provare a rubarle il tempo. Se la faccio comandare lei gioca troppo bene a tutto campo e anche al volo.

Con il dritto, invece, se le rubo il tempo fa un po’ più fatica. Sicuramente dovrò sorprenderla, avere una buona attitudine e non farmi trovare impaurita. Se poi sarà più brava di me lo accetterò.

Olimpiadi? Parigi è una città magnifica, ha un fascino unico. Essere qui è sempre una bella magia, soprattutto in questo periodo e con le Olimpiadi in arrivo. Qualificarmi per i Giochi era un obiettivo e se non avessi fatto la seconda settimana a Parigi avrei giocato Bari per provarci fino all’ultimo. La motivazione era enorme" .