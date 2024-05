Matteo Arnaldi esulta: "Ho giocato il miglior tennis della mia vita"

Matteo Arnaldi vive per sfide del genere ed è in grado di esaltarsi nelle partite in cui il pronostico sembra orientato verso l'altra parte della rete. Il tennista di Sanremo ha sempre pensato di poter battere i migliori e non ha mai nascosto le sue grandi ambizioni.

Contro Andrey Rublev ha dimostrato che le sue non sono solo parole ma fatti, e che gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso il duro lavoro e un intatto spirito di abnegazione. L'italiano ha ottenuto la prima vittoria contro un top ten in un torneo del Grande Slam e raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale al Roland Garros.

La gioia di Arnaldi: "Ho giocato il miglior tennis della mia vita"

"È stata difficile, ma oggi ho giocato il miglior tennis della mia vita. Rublev forse non era al massimo, ma sono davvero contento. Grazie al pubblico che mi ha dato tanta energia, so di aver battuto due francesi ma oggi ho sentito una spinta speciale.

Oggi le condizioni non erano semplici, abbiamo chiuso il tetto mentre giocavamo, c'era tanta umidità e le palle dopo due game erano già grandi. È un grande risultato contro un grande giocatore" , ha detto Arnaldi nell'intervista post-partita e nelle parole riportate da Sky Sport.

Il gruppo italiano è ormai in continua crescita e rappresenta uno stimolo per tutti gli atleti coinvolti. "Con gli azzurri ci conosciamo da tanti anni, con Jannik Sinner, Elisabetta Cocciaretto, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego.

Ci spingiamo l'uno con gli altri per fare sempre meglio. Abbiamo sempre fiducia e cerchiamo di fare sempre meglio, questa cosa sta funzionando" .