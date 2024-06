Flavio Cobolli su Holger Rune: "Ha sempre dei trucchetti da tirar fuori dal cilindro"

Grande amarezza ma, allo stesso tempo, consapevolezza di aver dato tutto ed essere ancora davvero a un passo dall'impresa. Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa al secondo turno del Roland Garros contro Holger Rune: sotto 2-0, l'italiano è stato capace di iniziare un'incredibile rimonta contro l'ex numero 4 del mondo.

I due hanno regalato uno spettacolo unico nel parziale decisivo, spingendosi fino al super tie-break. A quel punto, nonostante la partenza a handicap (0-5), la maggiore esperienza accumulata in questo tipo di partite da parte del danese ha fatto la differenza e piegato il coraggio dell'azzurro.

In conferenza stampa il 22enne ha analizzato la sfida che lo ha estromesso dal tabellone di Parigi: "L’opportunità più grande l’ho avuta sul 5-5, 0-40. Nel tie-break, malgrado il largo vantaggio, non ho avuto cali e non ho fatto scelte sbagliate.

Nei momenti cruciali lui è stato aiutato dalla maggiore esperienza, sapeva che doveva farmi giocare più palle, io invece ho avuto un po’ di fretta. Ma non posso rimpiangere nulla, non ho mai mollato, sono stato un guerriero e ci sono andato davvero vicino" ha dichiarato, nelle parole riportate da SuperTennis.

Poi, il nativo di Firenze ha riconosciuto una grande dote al suo avversario: "Lui fino all’ultimo punto cerca sempre un escamotage, ha sempre qualche trucchetto da tirar fuori dal cilindro. È una delle sue qualità e alla fine è stato più bravo di me".

Cobolli ripartirà dall'erba

Un risultato che lo porta virtualmente in top 50 nel ranking mondiale, sfumando il sogno della qualificazione per le Olimpiadi: "Sto facendo un buon lavoro sul fisico e ho limato qualche dettaglio tecnico.

Quando colpisco la palla sento che non c’è differenza tra me e questi top players, questo fa ben sperare per il futuro". Sulla stagione sull'erba che lo attende: "Devo partire da zero, speriamo bene. Per me è una superficie nuova e dovrò studiare un bel po’. I tornei prima di Wimbledon saranno utilissimi per imparare".