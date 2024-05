Rune spiazza: "Nel tie-break del quinto set ho pensato a Roger Federer"

Non è tra i più simpatici all'interno del circuito ma il tennista danese Holger Rune è sicuramente uno dei più grandi lottatori e anche al Roland Garros - come capitatogli spesso negli ultimi tornei del Grande Slam - ha vinto un match dopo una durissima battaglia.

Purtroppo per noi lo sconfitto è l'azzurro Flavio Cobolli, tennista sempre più in ascesa e anche qui a Parigi ha dimostrato di poter fare parte del tennis dei grandi. Una sfida durata quasi quattro ore, una vera battaglia e Rune è andato in conferenza stampa dopo la mezzanotte per svelare tutte le sue sensazioni, ecco le sue parole sul match: "Non so cosa sia successo, a un certo punto ho spento il cervello e ho iniziato a fare i miei colpi.

Sullo 0-5 del tiebreak ho dato una grande risposta e quello mi ha dato fiducia. Così mi è venuto in mente quando Roger Federer ha affrontato Tennys Sandgren agli Australian Open e riuscì a rimontare. Roger era sempre molto rilassato quando giocava e così mi sono detto di fare lo stesso, ho iniziato a colpire con grande libertà e ho fatto un gran passante nel momento cruciale del match.

Esperto di tiebreak? Prima di fare il tiebreak mi dico e faccio una cosa anche se non la svelerò qui, la Pressione è molto alta in questi momenti e di solito questo mi esalta". Commentando la sfida e parlando di Cobolli Rune ha così concluso: "È stata estremamente dura, soprattutto perché ho giocato in situazioni differenti durante la sfida.

A lui vanno tanti meriti, ha sfruttato le varie opportunità e ha colpito la palla con tutta la sua forza. È stata una delle sfide più dure che abbia mai affrontato, a un certo punto gli ho lasciato troppo il campo ma è lui è stato assolutamente bravo ad approfittarne", la chiusura del talento nordico.