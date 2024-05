Lorenzo Musetti raggiante dopo il successo: le parole su Djokovic e Sinner

C'era curiosità per vederlo dinanzi a uno scenario più complesso, in uno stadio principale e contro Monfils e tutto il pubblico dalla sua parte, ma Lorenzo Musetti ha risposto presente. Una bella prestazione, piuttosto solida e continua e l'azzurro, ancora una volta, sembra essere rinato quando gioca al Roland Garros.

Ora al terzo turno ci sarà il numero uno al mondo Novak Djokovic, l'ennesima sfida contro il campione serbo nella sua carriera e già qualche volta Lorenzo si è tolto importanti soddisfazioni. Nel post match il tennista carrarino e numero due italiano ha parlato così ai microfoni di Eurosport: "Partita più bella della mia carriera dal punto di vista mentale? Assolutamente si, forse metterei anche la finale ad Amburgo visto le circostanze in cui ero finito, qui a Parigi poche volte mi sono sentito così concentrato, potevano essere tante le cose a distrarmi ma sono stato bravo a mantenere i nervi saldi.

Tutto ciò è frutto di lavoro, frutto di sbagli e di brutte partite ma ovviamente anche di tanti lavoro, sono davvero contento. La vittoria su Djokovic potrebbe regalare numero uno a Sinner? Glielo auguro, gli auguro di non sperare su di me.

Lui ha il suo percorso ed è già ben scritto, poi se posso dargli una mano, anche un po' di patriottismo non fa male. Puntare gli Ottavi per ripetere quello che ho fatto anno scorso è il mio obiettivo, sicuramente non sarà una partita facile ma qui mi sento davvero bene e non vedo l'ora di scendere in campo contro Nole".

Ora Musetti ha una grande chance davanti il suo cammino e un eventuale vittoria su Djokovic gli spalancherebbe il tabellone. Tutto il mondo, anche il connazionale Sinner, guarderanno la sfida tra Djokovic e Musetti.