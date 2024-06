Paula Badosa rassegnata ai social network: "Ormai mi scrivono di tutto"

Paula Badosa è una delle tenniste più discusse all'interno del circuito. Oltre alla questione tennis sono diverse le questioni relative alla bella tennista spagnola, in difficoltà negli ultimi mesi a causa di costanti problemi fisici.

Paula ha parlato di questo e di altro in conferenza stampa, in molti sui social tendono a discutere della sua situazione sentimentale e del suo rapporto con Stefanos Tsitsipas. L'ex Top 3 del circuito ha parlato così riguardo a questa situazione, quasi rassegnata a ciò che le accade intorno: "Ormai è una cosa che continua a succedermi e avviene sempre di più.

Ormai sui social network non mi scrivono solo riguardo al mio lavoro ma anche cose della mia vita privata e personale, fortunatamente non mi tocca molto, ci ho fatto il callo anche se in passato ho vissuto momenti molto duri.

In generale posso dire che mi scrivono di tutto, io sono molto esposta sia a livello personale che professionale ma l'obiettivo è svolgere un buon lavoro e credo che lo sto facendo, insieme al mio fantastico team. Purtroppo i social non sono sotto il mio controllo, il problema è loro e non è mio, ormai ho le idee chiare a riguardo".

Paula è tornata a giocare con continuità e ha parlato anche delle sue condizioni fisiche: "Mi sento abbastanza bene, la schiena sta rispondendo bene e riesco a riposare senza problemi nei giorni di riposo.

Ho buone sensazioni, mi sto prendendo cura di me stessa e riesco a gestire i carichi durante gli allenamenti, anche se le partite sono molto lunghe. Certo, non dipende solo da me ma sono felice di come procedono le cose. Forza mentale? Fa la differenza, mi ha aiutato a gestire i momenti difficili e testee tutto, riesco a restare lì quando sono in difficoltà e questo aiuta molto", la chiosa finale della tennista.