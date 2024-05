Arnaldi pronto alla sfida con Rublev: "So il tipo di tennis che lo infastidisce"

A Matteo Arnaldi piacciono le sfide e quella contro Andrey Rublev - con in palio un posto agli ottavi di finale del Roland Garros - saprà sicuramente stimolarlo. Il nativo di Sanremo ha messo in bacheca l'ottava vittoria consecutiva contro un tennista francese e a Parigi, quest'anno, ha eliminato proprio due tennisti di casa per raggiungere il terzo turno.

L'unico vero ostacolo nel match contro Alexandre Muller è stata la pioggia, perché Arnaldi è apparso sempre in grado di gestire anche le situazioni più complicate con determinazione. Tornare in campo a distanza di un giorno e doversi fermare in più di un'occasione ha comunque spezzato il ritmo e reso la situazione estrema.

Arnaldi sul prossimo match contro Rublev: "So il tipo di tennis che lo infastidisce"

"Sono felice perché onestamente non è stato un match facile. È stato un match infinito ed è difficile rimanere sempre presente e concentrato per così tante ore, anche quando non devi giocare.

Felice di essere riuscito a finire la partita prima dell’ennesimo stop… credo sia stato il match più travagliato della mia carriera” , ha spiegato Arnaldi in conferenza stampa e nelle parole raccolte da SuperTennis.

"Otto vittorie di fila contro un tennista francese? L’ho scoperto dopo il match di primo turno con Arhur Fils, lo sentivo dire in ogni angolo del campo, e poi il caso ha voluto che anche nel secondo turno ho pescato un altro tennista di casa.

Non so spiegarmelo, ogni match è diverso, ma è evidente che mi piace giocare con loro" . Sul prossimo impegno contro Rublev ha infine spiegato: "L’ho affrontato una volta, a Vienna, ed erano condizioni completamente diverse.

Sono convinto di poter fare un buon match ma ovviamente non so bene cosa aspettarmi, non so quando giocheremo, dove giocheremo, se con tetto o senza tetto… e soprattutto se giocheremo( ride, ndr) . So il tipo di tennis che lo infastidisce, la chiave sarà variare tanto e non permettergli di comandare.

A me piacciono molto gli Slam, mi piace giocare 3 su 5 perché ritengo di essere fisicamente molto forte. Mi piacciono le partite lunghe e sono sempre molto felice quando si avvicinano questi appuntamenti" .