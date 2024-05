Paula Badosa, duro attacco contro Swiatek: "Pubblico? Lei è fortunata"

Il Roland Garros prosegue senza sosta e continua in concomitanza con le partite il dibattito sui problemi del torneo e sul pubblico. Hanno fatto molto rumore le polemiche sui tifosi francesi, proteste prima del belga David Goffin e poi della tennista polacca Iga Swiatek.

La numero uno al mondo ha criticato duramente il pubblico di Parigi e dopo la sfida contro Naomi Osaka ha dichiarato: "È molto frustrante vedere perdere una palla importante perché qualcuno in tribuna urla prima che tu la colpisca.

So che devo rimanere concentrata e non innervosirmi ma non ha senso che le persone parlino durante gli scambi, è una cosa che è accaduto più volte". Diversi tennisti sono intervenuti sulla vicenda, ne ha parlato Daniil Medvedev e ne hanno parlato tanti altri.

A riguardo ne ha parlato anche Paula Badosa che ha risposto per le rime a Iga ed è apparsa anche infastidita da questa polemica. Le sue parole di fatto non sono passate inosservate: "Il pubblico dà fastidio? Perché mi fai questa domanda, c'è stata qualche polemica".

Il giornalista ha spiegato la situazione e le polemiche della Swiatek, così Paula ha risposto: "Iga non può lamentarsi, io gioco anche sui campi 8 e 9 dove si sente di tutto. Sento Quello che accade sul Suzanne Lenglen e sullo Chatrier, o anche gli altri campi.

Lei è fortunata perché gioca sempre sul Philippe Chatrier e le sta bene. Comunque a me non dispiace tutto ciò, quando gioco sono concentrata solo su me stessa e il resto non mi interessa, inoltre mi piace quando i tifosi esultano. Abbiamo giocato con il COVID dove non si sentiva nulla e preferisco certamente questa situazione".