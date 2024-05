Daniil Medvedev: "Mi piacerebbe giocare ancora contro Rafa Nadal prima che si ritiri"

In scioltezza, senza alcuno sforzo, ma con qualche polemica. Dura meno di un’ora la fatica di Daniil Medvedev al secondo turno del Roland Garros. Complice l’infortunio di Miomir Kecmanovic, il russo approda al turno successivo imponendosi 6-1 5-0, prima del ritiro del suo avversario.

Nonostante la passeggiata contro il serbo, L’ex numero uno del mondo ha comunque avuto modo di discutere con il pubblico parigino, che secondo il russo disturbava i giocatori durante il punto. In conferenza stampa l’attuale numero 5 del ranking ha spiegato le ragioni della sua polemica, ricordando poi le sue partite contro Rafa Nadal.

Le parole di Daniil Medvedev

Il 28enne moscovita ha commentato la sua vittoria, condizionata dall'infortunio di Kecmanovic. “Fino alla fine del match non sapevo che fosse infortunato. Ovviamente vuoi che il tuo avversario sia in forma e in salute.

E nel tennis a volte non si vuole che giochi il suo miglior tennis, ma è un peccato che non si sentisse bene. Non so cosa abbia avuto esattamente, quindi spero che non sia nulla di grave. Ma sono soddisfatto del mio livello e non vedo l'ora di giocare le prossime partite.

Naturalmente, sono stato un po' fortunato con le condizioni meteorologiche per concludere il mio secondo turno in un buon momento e prepararmi per il terzo turno”. Medvedev ha poi analizzato il livello del proprio tennis.

“Ho sentito che nel primo set, non sapendo fosse infortunato, stavamo giocando alcuni punti difficili, alcuni buoni scambi. Mi muovevo bene. Stavo servendo bene. Mi sentivo bene in campo. Ancora una volta, sono molto soddisfatto di me stesso e non vedo l'ora di continuare, perché più difficile è l'avversario, più difficile è il risultato e più difficili sono le partite”.

Sulla polemica col pubblico per i rumori tra un punto e l’altro. “In questo momento, in un certo senso, c'è una sorta di regola non ufficiale che impone di non interrompere i giocatori prima del secondo servizio, quando sono pronti a servire e durante il punto.

Personalmente, mi piace. Penso che il tennis sia così tecnico che se si cambia un millimetro di movimento, la palla andrà da un'altra parte. Quindi, se qualcuno ti urla nell'orecchio mentre stai servendo, potresti commettere un doppio fallo.

È così facile. Non è una buona cosa. D'altra parte, se questa regola non esistesse e il rumore fosse sempre permesso, credo che ci abitueremmo. Ora succede che il 95% delle partite sono tranquille” ha spiegato il russo.

Medvedev ha poi rivelato di voler giocare almeno un’altra volta contro Rafa Nadal prima che lo spagnolo si ritiri. “È molto difficile parlare del suo miglior livello perché se parliamo di picchi fisici, direi che a 25 anni sarebbe il suo picco, e io non avevo ancora raggiunto quel punto.

Ma ad essere onesti, ogni partita che ho giocato contro di lui è stata difficile. Ogni partita era diversa per il punteggio e per l'incontro stesso, perché in alcuni match attaccavo il suo rovescio, in altri il suo dritto, e anche lui cambiava tattica.

Ma tutte le partite che abbiamo giocato sono state dure e di alto livello. Quindi non so se fosse il suo picco o meno, ma credo che stesse ancora vincendo dei Grandi Slam e uno era contro di me, e credo che fosse ancora il suo picco.

Sono stati match divertenti, e mi sono confrontato con lui qui e ho perso, quindi mi piacerebbe sicuramente giocare contro Nadal prima che si ritiri”.