Mauresmo dura sul Roland Garros: "Stavolta il pubblico ha esagerato, basta alcol!"

Siamo nel pieno della prima settimana del Roland Garros, un torneo caratterizzato da sorprese ma soprattutto dal problema pioggia con programmi stravolti a Parigi a causa di un maltempo senza fine. Oltre al problema legato al meteo non va dimenticato quello relativo al pubblico con diversi tennisti che si sono lamentati dell'atteggiamento del pubblico, talvolta eccessivo.

Un esempio può essere l'accaduto nella sfida tra David Goffin e Giovanni Mpetshi Perricard con un pubblico eccessivamente tifoso e che ha portato a pesanti accuse da parte del belga. Ai microfoni dell'Equipe la direttrice del torneo Amelie Mauresmo ha parlato di ciò e ha condiviso che si è superato davvero il limite.

Ecco le sue parole: "Si è superato il limite, bisogna avere rispetto per il tennista e per il gioco. Insulti, oggetti lanciati e altro, non accetteremo nulla di tutto ciò e ho dato alla sicurezza istruzioni ben chiare e non ci saranno più esitazioni.

Voglio mantenere entusiasmo attorno al gioco e niente più. Come garantirò tutto ciò? Ho passato diverse istruzioni agli arbitri di sedia che devono essere davvero reattivi e notare ogni cosa. Ho chiamato personalmente arbitri con grande esperienza e gli ho detto cosa fare, se qualcuno andrà oltre i limiti verrà cacciato via".

Infine la chiusura all'utilizzo di alcol sugli spalti: "Prima era consentito ovunque tranne che nei box dei giocatori e nelle Tribune Vip, ora abbiamo detto basta. Non ci sarà più da nessuna parte". Le parole di Amelie Mauresmo sono arrivate soprattutto dopo le diverse polemiche di alcuni tennisti, a partire dalla numero uno al mondo femminile Iga Swiatek fino appunto al belga David Goffin.