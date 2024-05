Elisabetta Cocciaretto: "A fine primo set sono scoppiata a piangere. Ero nervosa"

È stata una battaglia a tutti gli effetti, non soltanto in campo contro un'avversaria molto ostica, ma alla fine ha potuto ritrovare il sorriso con una vittoria gratificante sulla terra rossa parigina. Elisabetta Cocciaretto si è aperta in conferenza stampa dopo il successo ai danni di Beatriz Haddad Maia (testa di serie numero 13 del tabellone principale) e ha raccontato alcuni episodi che sono accaduti durante il match, sfuggiti in un primo momento al pubblico sugli spalti e ai tifosi italiani.

La rivelazione choc di Cocciaretto

"Il match è cambiato quando sono andata in bagno a fine primo set e sono scoppiata a piangere, era la prima volta che mi accadeva nella mia vita. Ero nervosa, ci tenevo tantissimo ma non riuscivo a fare quello che volevo.

Con quel pianto è come se mi fossi liberata, poi ho iniziato ad essere più aggressiva, ad andare un po’ più avanti e questo mi ha permesso di rientrare in partita. È durato un minuto ma probabilmente quelle lacrime mi hanno permesso di scaricare la tensione" ha confessato davanti ai media, nelle parole riportate da SuperTennis.

È stata la chiave dell'incontro, con la 23enne di Ancona che è entrata con un altro tipo di atteggiamento in campo e ha saputo impensierire il vantaggio fino a quel momento costruito dalla brasiliana (6-4), messa alle strette e addirittura dominata nel parziale decisivo (6-4, 6-1).

"Quest’anno a volte mi sono un po’ persa perché non accettavo l’idea di dover fare fatica e che l’avversaria mi recuperasse. Invece bisogna entrare in campo nell’ottica che tutte siamo lì per vincere e le difficoltà fanno parte del gioco" ha rivelato.

L'italiana proverà a proseguire l'avventura al Roland Garros: nel prossimo turno dovrà affrontare la spagnola spagnola Cristina Busa, che occupa la 73esima posizione del ranking Wta.