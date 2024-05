Matteo Arnaldi: ”Rafael Nadal ha ispirato tutti noi. Alexandre Muller? Sarà dura”

Matteo Arnaldi ha superato il primo turno al Roland Garros vincendo una partita molto combattuta in quattro set contro il francese Arthur Fils. Ed ora ci sarà un secondo turno contro Alexandre Muller che ha eliminato all'esordio Luca Nardi.

"Sono arrivato a questo torneo che sto bene – ha detto Arnaldi ai microfoni di Sky Sport -. Ci sono state partite molto toste nei tornei precedenti nelle quali non ho giocato il mio miglior tennis ma ero in crescita.

Sono arrivato qui con fiducia e oggi ho giocato nella maniera giusta. E' stata una partita molto lottata. Se proprio devo pensare a una chiave la vedo a inizio del terzo set. Sono riuscito a stargli attaccato nel suo momento migliore e lì penso che sia girata un po' la sfida in mio favore”.

Matteo Arnaldi: "Muller arriva da ottimi risultati, sarà una partita tosta"

Ed ora Muller che ha eliminato Nardi. "Non ho visto niente della partita con Nardi ma Luca è un ragazzo che era al suo primo Slam e ci sarà stata tensione.

Muller arriva da un buon risultato a Roma sarà una partita tosta. Sarà un'altra partita contro un altro francese e ci sarà da stare lì con la testa di nuovo come oggi”. E' stata al Roland Garros anche la giornata di Rafael Nadal.

Sconfitto per tre set a zero da Alexander Zverev. Matteo Arnaldi interpellato sul tema Nadal, non ha voluto mancare di sottolineare il ruolo che ha avuto lo spagnolo anche nel suo percorso di crescita. "Credo che Nadal abbia ispirato la maggior parte delle persone che sono qui adesso - ha detto Arnaldi -.

È uno dei giocatori più "vecchi", lo abbiamo visto giocare tutti da quando ha cominciato a vincere fino adesso. Ha vinto 14 volte il Roland Garros. Credo che sia stato un'ispirazione per tutti e continuerà ad esserlo qualunque cosa faccia sia che smetta sia che continui a giocare.

Vederlo qui che continua a mettersi alla prova e si mette in gioco e continua a lottare dà ancora più valore alla persona che è”.