Iga Swiatek fa una rivelazione su Rafael Nadal: "Mi ha dato un grande insegnamento"

Inizia con il solito monologo la difesa del titolo a Parigi di Iga Swiatek. È bastata poco più di un’ora alla numero uno del mondo per avere la meglio sulla tennista di casa Leolia Jeanjean. 6-1 6-2 il punteggio a favore della tennista polacca, che approda agilmente al secondo turno del Roland Garros.

Ad attendere la campionessa in carica ci sarà Naomi Osaka, in un’intrigante sfida che mette di fronte 8 titoli slam. In conferenza stampa la numero uno del mondo ha analizzato la propria prestazione, spendendo inoltre delle parole di stima nei confronti di Rafa Nadal e della prossima avversaria.

Le parole di Iga Swiatek

Le sensazioni dopo il debutto. "Con il tetto chiuso era diverso rispetto agli allenamenti, quindi ho avuto bisogno di un po' più di tempo per adattarmi, soprattutto con i colpi perché il tetto qui è molto complicato.

Tuttavia, credo che nel complesso sia stata una partita abbastanza solida, sono felice di essere tornata a giocare qui" ha spiegato la 22enne. L’attestato di stima nei confronti di Osaka. "Sono davvero impressionata dal suo ritorno.

Penso che sia una persona fantastica e anche il suo stile è molto divertente da vedere. Non ho mai giocato con Naomi sulla terra battuta, quindi vedremo cosa succederà. Dobbiamo prepararci tatticamente, ma tutte le partite che abbiamo giocato sui campi duri sono sempre state intense e dure.

Sono felice che sia tornata e che stia giocando più tornei rispetto a prima della pausa. Non sarà facile”. Swiatek ha poi raccontato quali sono le lezioni imparate da Rafa Nadal. "Rafa mi ha già insegnato che lottare sempre fino alla fine e non arrendersi è la strada migliore da percorrere.

Aumenta le possibilità di vittoria. Non ha senso lavorare duramente e dare tutto per giocare bene e arrendersi alla fine. Lui è riuscito a ribaltare alcune partite che sembravano impossibili. Questo mi ha ispirato, ma anche il suo modo di essere fuori dal campo, molto umile e concentrato sul lavoro.

Il successo non sembra averlo cambiato, quindi sì, mi piace la persona che è in generale". La polacca ha concluso parlando delle difficoltà di gestire il successo. "Sappiamo che non è facile essere in questo posto con tutta la pressione che c'è in giro.

Quindi penso che il mio team sia stato abbastanza intelligente nel pianificare tutto, con il tennis ovviamente, ma anche con l'aspetto commerciale. Daria (Abramowicz, la sua psicologa) mi ha aiutato molto in questo senso ed è una parte del suo lavoro di cui nessuno si rende conto.

È una persona che mi dice se devo smettere di fare troppe cose fuori dal campo e concentrarmi sul mio lavoro. In generale, vede questi segnali d'allarme prima di me. Affrontare il successo non è facile e credo che abbiamo fatto tutto in modo intelligente, ma non so come sarebbe stato senza guardare le storie degli altri giocatori.

Ognuno ha un approccio diverso e credo che abbiamo fatto bene a scegliere quello giusto per me. Voglio anche fare soldi, ma d'altra parte essere davvero concentrata sul tennis perché ci sono molte cose che possono accadere all'improvviso e rendere tutto difficile. Sono felice di avere intorno a me persone valide che mi hanno detto cosa fare e cosa non fare”.