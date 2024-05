Carlos Alcaraz: "Grazie alla semifinale qui con Djokovic ho potuto vincere Wimbledon"

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz non ha avuto una stagione facile sulla terra battuta. I problemi all'avambraccio non gli hanno consentito di giocare con continuità e di fatto ha disputato solamente il Masters 1000 di Madrid sul rosso venendo eliminato nei quarti di finale dal russo Andrey Rublev.

Ora la situazione sembra essere decisamente migliorata così come le sue sensazioni in campo. Alcaraz ha già esordito nella prima domenica del torneo al Roland Garros battendo in maniera netta l'americano J.J. Wolf, lucky loser, con il punteggio di 6-1 6-2 6-1.

Un buon ingresso nel torneo per lo spagnolo che si trova nella parte bassa del tabellone e potrebbe avere un appuntamento in semifinale con Jannik Sinner. E, a proposito di semifinali del Roland Garros, Alcaraz nelle interviste del dopo partita è tornato sulla semifinale del 2023 persa a Parigi contro Novak Djokovic.

Una semifinale nella quale di fatto è stato bloccato dalla tensione con il serbo che poi ha conquistato la finale e il titolo. Alcaraz però ha inteso sottolineare il ruolo che ha avuto quella partita persa nella sua crescita.

Carlos Alcaraz: "La semifinale persa nel 2023 a Parigi contro Novak Djokovic mi ha fatto crescere tanto"

Alcaraz ha spiegato nel corso di un'intervista a Tennis Channel che quella partita specifica contro Novak Djokovic lo ha fatto crescere così tanto al punto da finire per vincere Wimbledon.

"Cerco di imparare dalle situazioni, ha detto il due volte campione Slam, cerco di imparare dal torneo, dalle partite. Sono nel circuito da due anni. Da ora in poi vedo grandi cose per gli Slam, ma continuo a imparare da ogni primo turno, da ogni partita.

Ho imparato molto dalla semifinale qui contro Djokovic e penso che grazie a quella partita sono riuscito a vincere Wimbledon. Tutto quello che ho fatto e faccio è frutto delle situazioni precedenti, voglio imparare dalle partite precedenti che ho avuto e che ho giocato.

Penso che arrivando a questo Roland Garros 2024 un anno dopo quella semifinale, sono un giocatore diverso, più maturo".