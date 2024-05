Tsitsipas: "Il favorito è Davidovich Fokina". L'insolita reazione in sala stampa

Stefanos Tsitsipas in conferenza stampa a Parigi ha sorpreso tutti. Il tennista greco arriva al Roland Garros sicuramente tra i possibili pretendenti al titolo finale. Dopo il suo successo a Monte-Carlo (il terzo nella categoria Masters 1000) e la finale a Barcellona sono arrivati i passi falsi di Madrid (eliminato all'esordio dal giocatore brasiliano Thiago Monteiro) e a Roma dove sembrava il netto favorito se non per la conquista per il titolo sicuramente per un posto in finale contro Alexander Zverev ma si è fatto sorprendere dal cileno Nicolas Jarry.

Tsitsipas nel corso della conferenza stampa pre torneo nel Media Day a Parigi si è lasciato andare a chi vede come giocatore favorito per il torneo parigino. Di fronte alla domanda di un giornalista che gli chiedeva espressamente di svelare chi a suo avviso potesse essere il giocatore da considerare favorito, Tsitsipas in maniera molto seria ha affermato di ritenere favorito per la vittoria finale il tennista spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, classificato questa settimana al numero 32 della classifica mondiale.

Stefanos Tsitsipas: "Il mio favorito per il torneo è Davidovich Fokina e sono serio"

Alla domanda rivolta da un giornalista se vede un favorito per il Roland Garros 2024, Tsitsipas ha risposto così: "Se dovessi indicare un favorito per il titolo direi probabilmente Alejandro Davidovich Fokina".

Di fronte all'insolita reazione di diversi giornalisti che si chiedevano col sorriso se stesse scherzando o se parlasse seriamente, Tsitsipas ha aggiunto "Parlo seriamente". Stefanos Tsitsipas esordirà in questo Roland Garros nella giornata di lunedì 27 maggio sul campo Suzanne Lenglen e sarà opposto all'ungherese Marton Fucsovics.

Sarà la seconda partita sul campo Suzanne Lenglen dopo quella tra Christopher Eubanks e Jannik Sinner che aprirà il programma alle 11. Ecco il video del momento in conferenza stampa: