Un grande Lorenzo Sonego elimina Humbert: "Vittoria in un'atmosfera speciale"

Finalmente il lottatore che tutti conosciamo. L’aria di Parigi esalta Lorenzo Sonego, che dopo un inizio di stagione disastroso e pieno di difficoltà, ha deciso di sfruttare l’occasione più importante per mettere in mostra la sua miglior versione.

Il torinese zittisce il pubblico francese, battendo al suo esordio al Roland Garros il beniamino di casa Ugo Humbert, numero 17 del seeding, col punteggio di 6-4 2-6 6-3 6-2. L’azzurro si è guadagnato l’accesso al secondo turno, dove si troverà di fronte il cinese Zhang.

In conferenza stampa Sonego ha espresso la propria soddisfazione per il sorriso ritrovato, in un’atmosfera caldissima come quella del Suzanne Lenglen.

Le parole di Lorenzo Sonego

Il 28enne torinese si è imposto di forza davanti ad un pubblico tutto dalla parte del suo avversario.

“Giocavo contro il numero uno di Francia, ovvio che ci fosse tanto tifo per lui. E’ stata una bellissima partita, giocata in una atmosfera speciale. E’ stata una partita difficile, ed è per questo motivo che sono così orgoglioso di me stesso” ha dichiarato Sonego, che riesce a prendere energia proprio da questo tipo di situazioni.

“Oggi ho messo tanta energia in campo, ero concentrato sul tennis e sul mio gioco, non su quello che accadeva fuori. Sono stato aggressivo nei momenti giusti e sono sempre riuscito a tenere in mano il gioco. Sto lavorando proprio su questo aspetto del mio gioco, sono contento di aver portato sul campo quello su cui mi sono concentrato nelle ultime settimane”.

L’azzurro ha analizzato così la partita: “Nel secondo set lui ha giocato molto bene, mi ha messo tanta pressione addosso. Ha messi i piedi in campo e quando uno del suo livello mette i piedi in campo e comanda diventa molto pericoloso.

Dopo il secondo set però è calato leggermente dal punto di vista fisico e io sono riuscito a riprendere in mano il pallino del gioco…. questa credo sia stata la chiave della partita”. Alla ricerca di continuità.

“Lo scorso anno qui ho vissuto dei bellissimi momenti ma bisogna guardare avanti anche perché le condizioni sono completamente diverse…. un anno fa la terra era più lenta, ora invece le condizioni sono più veloci e la palla salta di più.

Devo adattarmi in maniera diversa ma oggi credo di aver dimostrato di averlo fatto molto bene. Di anno in anno le cose cambiano sul tour, stagione dopo stagione cresciamo tutti, è salito moltissimo anche il livello di Humbert che non a caso è il numero 16 del mondo...

è anche per questo motivo che questa vittoria ha un valore maggiore” ha dichiarato Lorenzo. Sulla prossima partita con Zhang. “E’ un giocatore con un gran fisico, è molto forte, ha un gran servizio e tende ad essere sempre molto aggressivo.

Cerca di comandare e lo considero un giocatore completo. Sarà una partita difficile anche perché lui viene da un buon momento, a Roma ha giocato bene ed è in fiducia. Devo prepararla al meglio, sarà fondamentale l’atteggiamento e mantenere questa aggressività e questa intensità”.

Sonego ha concluso parlando dei frutti della collaborazione col suo nuovo team. “Non c’è un tempo predefinito per iniziare a vedere i frutti del nuovo lavoro. Alcuni vincono subito, altri hanno bisogno di un po’ di tempo e pazienza.

Ho fiducia nelle persone che ho accanto, devo solo seguire i loro consigli e impegnarmi. I risultati sono la conseguenza del lavoro, quindi devo guardare avanti con fiducia e sono certo che se seguirò questo progetto mi toglierò buone soddisfazioni”.