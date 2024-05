Roger Federer si espone sul possibile ritiro di Rafael Nadal: "Ho una speranza"

Domani Rafael Nadal farà il suo esordio al Roland Garros. Ad attenderlo ci sarà Alexander Zverev, in un primo turno del torneo parigino che si preannuncia spettacolare e denso di emozioni. Sarà l’ultima apparizione del maiorchino nello slam che lo ha reso leggenda? Nessuno può dirlo, nemmeno il diretto interessato, che interrogato sull’argomento negli scorsi giorni non si è sbilanciato: “Ci sono grosse possibilità che sia il mio ultimo Roland Garros, ma non vi dirò al 100% che sarà l’ultimo, non posso prevedere cosa succederà.

Ho attraversato un lungo processo di recupero, almeno due anni di sofferenza. Ma sembra che adesso stia meglio. Perciò non voglio chiudere al 100% la porta”, dichiarò in conferenza stampa. Uno dei suoi più grandi rivali nel corso della sua carriera agonistica è stato Roger Federer.

Ritiratosi da ormai un paio di anni, il fuoriclasse svizzero vive il tennis come spettatore e come tifoso. Accorso a Parigi per godersi lo spettacolo, l’ex numero uno è pronto a sostenere Nadal in quello che potrebbe essere l’ultimo torneo della sua carriera:

"Sono sempre stato un suo grande fan"

“Nadal penso che possa fare un grande Roland Garros.

Il dubbio non è sul suo livello di gioco, da tempo ormai ho l'impressione che il suo più grande problema siano i tempi di recupero. Il giorno di recupero tra un match e l'altro è ciò di cui ha bisogno.

I cinque set sono un'incognita, ma in ogni caso penso che sia in grado di fare un gran torneo, senza mettergli troppa pressione", ha rivelato ai microfoni de l’Equipe. Questa edizione del Roland Garros potrebbe avere delle analogie con la Laver Cup 2022, ultimo torneo giocato da Roger.

Il 20 volte campione slam spera che il suo amico possa ancora rinviare il momento dell’addio: “Ultimamente Rafa si è aperto alle emozioni, su come si sente. A partire da quel momento, sai che resta qualche settimana, qualche mese, un anno al massimo.

Ho sentito molte cose, che la fine forse sarebbe avvenuta durante questo Roland o dopo i Giochi Olimpici o che sarebbe rimasto ancora l’anno prossimo, cosa che spero davvero. Io sono sempre stato un suo grande fan”, ha concluso.