Herbert: "Mesi difficili in ospedale con mio figlio. Il Roland Garros una ricompensa"

Sono stati mesi difficili quelli vissuti da Pierre-Hugues Herbert e la sua famiglia a causa della malattia che ha colpito suo figlio Léandre. Il francese ha voluto raccontare la storia del suo bambino in una emozionante intervista rilasciata al quotidiano L'Équipe; intervista in cui ha descritto il Roland Garros come una ricompensa dopo il calvario.

Il giocatore di casa avrà la possibilità di affrontare Novak Djokovic, probabilmente sul Court Philippe-Chatrier.

Herbert: "Giocare a Parigi dopo i mesi trascorsi in ospedale con mio figlio è una ricompensa"

"Ciò che mi viene in mente è il calvario che abbiamo vissuto con nostro figlio Léandre, gravemente malato e in buona salute dal 9 aprile.

Giocare sul Court Philippe-Chatrier dopo aver trascorso due settimane all'ospedale Necker di Parigi e un mese all'ospedale di Basilea... è stato un percorso lungo. Quando mio figlio aveva quattro mesi ha iniziato ad avere crisi epilettiche.

Pensavamo fossero semplici crisi epilettiche, ma erano crisi ipoglicemiche. Aveva una condizione chiamata iperinsulinismo, l'opposto del diabete. Invece di avere una mancanza di produzione di insulina, mio ​​figlio aveva una sovrapproduzione di insulina, anche quando i livelli di zucchero erano molto bassi.

Il problema è che quando si verificano ripetute ipoglicemie, il cervello può essere gravemente danneggiato" , ha raccontato Herbert. "Portare tuo figlio in sala operatoria è complicato. Hanno rimosso ciò che non funzionava bene e ci hanno detto che Léandre è guarito.

Quando si è ammalato, ero il numero 400 al mondo. Quella terribile esperienza mi ha conferito una sorta d'istinto di sopravvivenza. Non avevo margine di errore. Mio figlio mi ha aiutato a lottare. È stato impressionante vedere la forza che poteva avere a meno di 1 anno.

Con la mia storia e con tutte le battaglie che ho affrontato, vivo questo Roland Garros come una ricompensa, una festa”.