I sogni di Gael Monfils: "Voglio partecipare alle Olimpiadi e lasciare il segno"

L'obiettivo di Gael Monfils è chiaro: fare bene al Roland Garros per avere la possibilità di rappresentare la Francia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Questo è l'ultimo torneo sulla terra battuta prima delle Olimpiadi e cercherò di giocare bene per qualificarmi.

Non è un periodo facile e competere su questa superficie diventa sempre più dura, anche se mi diverto molto. È un privilegio giocare questi ultimi tornei" , ha detto Monfils nel Media Day. Il francese ha ideato un vlog per raccontare la vita di un tennista a 360 gradi.

Il 37enne vuole mostrare quello che accade dietro le quinte e i sacrifici che un atleta compie per poter esibirsi al massimo delle proprie capacità.

Monfils e l'obiettivo Giochi Olimpici di Parigi 2024

"Un paio di giorni fa mi è capitato di parlare della pressione che si prova quando si gioca il Roland Garros per un francese.

È bello mostrare alle persone di cosa si tratta essendo il più possibile trasparenti. Questo è un modo per aprire la porta sulla mia vita quotidiana per far vedere alle persone cosa significhi essere un atleta di alto livello.

Abbiamo la nostra vita privata e questo può permetterci di avvicinarci ai fan. In qualche modo permetti alle persone di conoscerti meglio. Ho sempre pensato a un documentario sulla mia carriera con tutto il materiale raccolto negli anni.

È un modo per lasciare un segno" , ha spiegato Monfils sull'argomento.