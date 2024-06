Dominic Thiem si confessa: "Ecco come ho deciso di ritirarmi"

Il 2024 dovrebbe vedere l'addio di diversi campioni, talenti che per un motivo o un altro hanno deciso di abbandonare definitivamente il circuito. Uno dei ritiri più sorprendenti è sicuramente quello del tennista austriaco Dominic Thiem, trentenne che dopo un lungo calvario dovuto a problemi fisici ha deciso di chiudere anzitempo la sua carriera.

La decisione degli organizzatori del Roland Garros di non concedergli una wildcard ha destato scalpore (qui Dominic ha fatto due finali) ma Dominic ha avuto comunque un bellissimo saluto dopo l'eliminazione durante le qualificazioni del torneo.

Ai microfoni di Tennis Sweet Spot Thiem ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Penso a tennisti come i Fab Four o anche a atleti come Gael Monfils, loro sono qualcosa di eccezionale. Non credo sia normale e in futuro vedremo sempre meno atleti tra i 36 e i 37 anni ancora competere e vincere.

Penso che 20 anni fa era normale fermarsi alla mia età, ora diciamo che vengo considerato giovane per ritirarmi". Analizzando la carriera Thiem ha spiegato: "Ho avuto una carriera molto impegnativa e intensa, sento che è il momento giusto per smettere.

Dopo l'infortunio non mi sono mai sentito come prima e soprattutto in alcuni colpi era praticamente impossibile riprendermi, sinceramente non mi sento come un trentenne, a livello tennistico mi sento molto più vecchio".

Poi ha proseguito: "Mi sono allenato duramente per alcune settimane, poi sono arrivati problemi al polso, era chiaro che dovevo prendere quella decisione. Quando pensi al ritiro non ti sembra mai semplice ma ora solo sollevato e credo che in questi ultimi tornei potrò giocare soprattutto divertendomi.

Ogni atleta merita di godersi ancora una volta lo sport che ha scelto. Futuro nel tennis? Ho diverse cose in mente ma devo valutare il da farsi. Gioco ancora a tennis a tempo pieno, mi alleno due volte al giorno e quindi non ho tempo per altre cose.

Continuerò a giocare a tennis ma voglio fare nuove cose. D'altronde il tennis è ciò che so fare meglio e non farò più niente di meglio del tennis nella mia vita".