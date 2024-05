I problemi cronici alla schiena - è stata colpita anche da una frattura da stress - rappresentano un serio ostacolo per Paula Badosa. La spagnola, che ha raggiunto la seconda posizione del ranking mondiale nel 2022, ha parlato per la prima volta dei suoi infortuni al Wta Insider Podcast ammettendo che la sua carriera potrebbe non durare troppo a lungo perché non esiste una vera soluzione.

Solo delle iniezioni regolari di cortisone le permettono di andare avanti e sopportare, in qualche modo, il dolore.

Paula Badosa e i problemi fisici: "Nemmeno i medici conoscono la soluzione perfetta"

"È un infortunio molto complicato, si fa sentire un po' tutti i giorni.

Ho parlato con giocatori che hanno vissuto qualcosa di simile: alcuni si sono dovuti ritirare, altri possono continuare in qualche modo. Continuo a farmi le iniezioni per sentirmi meglio e il dolore passa. Non posso darvi maggiori informazioni, perché nemmeno i medici conoscono la soluzione perfetta" , ha spiegato Badosa nel Media Day del Roland Garros.

"L'importante è prendersi cura del corpo: magari dopo un torneo come quello di Roma ho bisogno di cure particolari per arrivare qui. Mi sento costantemente con i medici. Vorrei essere come prima dell'infortunio. Faccio il possibile per gestire quello che è in mio controllo" .

I giorni trascorsi nella capitale italiana, dove si è spinta fino agli ottavi di finale, conferiscono a Badosa un po' di fiducia in più. "Fisicamente sto bene, sono riuscita a giocare quattro partite per la prima volta a Roma.

Questo mi ha fatto piacere: è un processo complicato, ci sono giorni positivi e negativi. È una realtà con cui convivere. Le cose non potranno essere perfette, ma sto cercando di gestire la situazione nel migliore dei modi con tutta la mia squadra. Soffro molto a livello emotivo. Ora sono qui e giocherò uno dei miei tornei preferiti" .