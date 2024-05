Aryna Sabalenka: "Iga Swiatek è impressionante qui ma io amo le sfide difficili"

Aryna Sabalenka arriva a Parigi come testa di serie numero 2 del Roland Garros. La giocatrice bielorussa è reduce da una buona stagione sulla terra battuta ma ci sono state due sconfitte in finale contro Iga Swiatek nei recenti WTA 1000 di Madrid e Roma.

Ovviamente nella conferenza stampa nel Media Day alla vigilia del secondo torneo del Grande Slam dell'anno non ha potuto non parlare della rivalità con la tennista polacca attualmente al primo posto della classifica mondiale.

Aryna Sabalenka che ha dimostrato di poter essere molto competitiva anche sul rosso ha parlato delle chiavi attraverso le quali poter battere Sabalenka. “Se ho ben chiara una cosa – ha spiegato la tennista bielorussa - è che non posso ossessionarmi per battere Iga, ma piuttosto devo concentrarmi su me stessa e su tutto quello che devo fare per essere una tennista migliore.

Se ci riesco, so che avrò opportunità di mettermi alla prova contro di lei. Lei ha ottenuto risultati impressionanti in questo torneo, ma amo le sfide difficili. Mi motiva soprattutto e mi dà grande energia per lottare per obiettivi complicati come battere Iga in questo evento".

Aryna Sabalenka: “La rivalità che stiamo creando è fantastica ma non siamo sole”

Sabalenka ha poi aggiunto: "La rivalità che stiamo creando io e Iga è fantastica, ma non siamo sole perché anche Cori Gauff ed Elena Rybakina lottano per il massimo obiettivo.

Rivalità come queste mi aiutano a migliorare ogni giorno e mi danno una motivazione in più. Spero che continueremo a ritrovarci negli ultimi turni dei grandi tornei". Aryna Sabalenka giocherà contro contro Erika Andreeva nel primo turno del Roland Garros.