Iga Swiatek su Aryna Sabalenka: "Abbiamo bisogno l'una dell'altra per migliorare"

Iga Swiatek arriva a Parigi con il numero 1 del mondo, la testa di serie numero 1 ed è per tutti, anche per i bookmakers, la prima favorita del torneo. Tutti gli occhi ovviamente sono puntati su di lei che andrà all'inseguimento del suo quarto Roland Garros e del quinto titolo dello Slam.

Naturalmente la sua più grande rivale sembra essere Aryna Sabalenka che è stata sconfitta dalla giocatrice polacca sia nella finale di Madrid che nella finale di Roma. Nel corso del Media Day alla vigilia dell'avvio del Roland Garros, Swiatek ha affermato: "Ho la mentalità giusta per affrontare questo torneo.

Quello che ho fatto a Roma mi ha dato un'enorme fiducia perché mi sono sentita più a mio agio che mai al servizio. Il mio allenatore ha fatto degli aggiustamenti magistrali su quel colpo e sento che stanno già dando i loro frutti.

Spero di riuscire a mantenere la costanza nel servizio perché questo mi aiuta a migliorare tutto il mio gioco e ad affrontare con sicurezza i momenti di grande stress".

Iga Swiatek: "Le aspettative su di me sono molto alte e questo crea pressione"

Swiatek arriva al Roland Garros con aspettative molto elevate: "Il torneo è lungo e possono succedere tante cose.

Mentirei se dicessi che non sono nervosa perché so che le aspettative su di me sono molto alte e questo crea pressione. Penso però che lo stress mi aiuti a motivarmi e far emergere la versione migliore di me stessa.

Mi vedo sulla strada giusta e sento che posso continuare a migliorare". Naturalmente la rivalità con Aryna Sabalenka è stata oggetto di riflessione: "Quello che è chiaro è che ci spingiamo a vicenda a migliorare e ogni volta che ci affrontiamo nascono grandi battaglie.

Lei è una grande avversaria, abbiamo bisogno l'una dell'altra per migliorare. Speriamo di poter continuare ad affrontarci nei grandi eventi perché, se la nostra rivalità sarà importante, aiuterà il tennis femminile ad avere sempre maggiori attenzioni".