Zverev: "Processo per violenza domestica? Non sono preoccupato. Credo nella verità"

Alexander Zverev non potrà pensare solo al Roland Garros e al grande match di primo turno contro Rafael Nadal nei prossimi giorni, perché il 31 maggio inizierà il processo a Berlino per le accuse di violenza domestica e abusi mosse nei suoi confronti dall'ex fidanzata Brenda Patea, madre - tra l'altro - della figlia Mayla nata nel 2021.

Il tedesco è stato condannato dal tribunale distrettuale di Berlino a pagare una multa di 450mila euro proprio per violenza domestica; un'ordinanza alla quale si è opposto guidato dal suo team di avvocati - appartenenti allo studio legale Schertz Bergmann - che ha definito il tutto "scandaloso" .

"Processo? Non sono affatto preoccupato, per niente. Alla fine ho fiducia nel sistema tedesco e credo nella verità. So quello che ho fatto e quello che non ho fatto.

Questo è ciò che verrà alla luce e ho fiducia nel sistema. Tutto il resto è fuori dal mio controllo. Penso che non perderò questa causa. Per questo riesco a giocare con calma e credo che i miei risultati lo dimostrino.

Ho vinto un grande titolo a Roma. Se tutto questo fosse presente nella mia mente, non riuscirei a giocare come sto facendo" , ha detto Zverev sull'argomento alla stampa italiana.

Zverev says his domestic violence case isn’t impacting his tennis & there’s no chance he’ll lose in his trial:



“Not at all.

At the end of the day, I do believe in the German system. I do believe in the truth. I have to be certain that, you know, I know what I did, I know what I… pic.twitter.com/XtsHaJxaJn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 24, 2024