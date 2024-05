Quella tra Daniil Medvedev e il Roland Garros è una storia mai sbocciata del tutto nonostante i miglioramenti compiuti dal russo sulla terra battuta negli ultimi anni. Basti pensare che per vincere la prima partita a Parigi, il nativo di Mosca abbia dovuto attendere la quinta partecipazione; edizione in cui, tra l'altro, ha raggiunto a sorpresa i quarti di finale arrendendosi solo a Stefanos Tsitsipas.

Nel 2023 è arrivata invece una dolorosa eliminazione all'esordio contro Thiago Seyboth Wild. Potrebbe essere questo senso di rivalsa a conferire ulteriore motivazione a Medvedev, che troverà dall'altra parte della rete un tennista sempre pronto a lottare come Dominik Koepfer.

L'onestà di Medvedev: "Sono felice di non essere io a sfidare Nadal al primo turno"

Nel corso del Media Day, pensando al match di primo turno tra Alexander Zverev e Rafael Nadal, Medvedev è stato molto onesto e ha ammesso: "Giocare contro di lui al Roland Garros rappresenta un grande evento, ma parliamo di un sorteggio difficile in realtà.

Affrontarlo al terzo o al quarto turno, considerando la sua attuale classifica, può essere normale. Ma sfidare un tennista che ha vinto quattordici volte il torneo al primo turno è davvero dura. Ieri mi sono allenato con Rafa e ha giocato abbastanza bene, molto meglio di quanto visto a Madrid e Roma.

Ovviamente gli allenamenti sono diversi dalle partite. Guarderò la partita tra lui e Zverev e non mi vergogno di dire che sono felice di non essere io a giocare contro Nadal al primo turno" . Soffermandosi sull'allenamento e il parziale perso contro Nadal, il russo ha continuato: "Ha giocato bene, non è stato un match al meglio dei cinque set ma è andato alla grande.

Mi ha battuto e sarà interessante vedere come giocherà contro Zverev, perché Rafa è sempre Rafa. Può assolutamente vincere" .